‏بيان رسمي بشأن الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض وتعليق عملياته التشغيلية مؤقتًا

‏أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء عصر اليوم السبت 29 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 10 أكتوبر 2026م، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة، وقد نتج عن الاعتداء عدد من الإصابات التي يجري العمل على حصرها.