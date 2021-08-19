



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021م

السوداني:

– د. حمدوك يعفي والي القضارف من منصبه.

– رئيس الوزراء: التعيينات في الخدمة المدنية يجب ربطها بتحقيق أهداف الثورة.

– السجن والغرامة لشرطي بالجمارك في قضية تهريب ذهب عبر المطار.

– (السُّوداني) تكشف تفاصيل انفجار شاحنة مُحمّلة بمواد كيميائية بمعبر أرقين الحدودي.

– كبار الأطباء الشرعيين يعتذرون عن العمل ضمن لجان تشريح وإعادة تشريح الجثامين.

– التربية والتعليم تعلن (٦) موجهات لضبط وتقنين العام الدراسي الجديد بالخرطوم.

الوطن:

– المالية تتسلم اكثر من “١٠٠” كيلو ذهب مهرب.

– حمدوك يقيل والي القضارف.

– إسرائيل إتفاق سلام كامل متوقع مع السودان.

– والي القضارف المقال يجمد عضويته في التجمع الإتحادي.

صوتْ الشمالية:

– والي الشمالية تدشن برنامج محافل الخيرات السادس.

– والي نهر النيل تشهد توقيع وثيقة صلح بين قبيلتي الأرياب والرباطاب.

– حميدتي يُسيّر آليات للولاية الشمالية تفاديا لفيضان النيل.

– ثمان حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة بمحلية دنقلا.

– بدء الترتيبات لتشغيل خط المياه الثاني لمدينة عطبرة

النيل الدولية:

– أردوغان يؤكد استعداد بلاده لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا.

– حمدوك إلى جوبا اليوم في محاولة لوقف اشتباكات دامية.

– السودان يسمح بدخول جميع الركاب القادمين من الخارج.

– استقالة أطباء شرعيين بسبب تلاعب بجثامين في مشرحة بالخرطوم.

– حمدوك يعفي والي القضارف وتكليف أمين عام حكومة الولاية.

– عضو لجنة المقبولين بالخارجية: مراحل الامتحانات تمت بشفافية تامة.

أخبار اليوم:

– إعفاء واليٰ القضارف وتكليف أمين عام حكومة الولاية

– أجراس فجاج الأرض : عاصم البلال الطيب .. دكتور حمدوك َ…. د الناظر بك مستغيث

النيلين