أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021م
السوداني:
– د. حمدوك يعفي والي القضارف من منصبه.
– رئيس الوزراء: التعيينات في الخدمة المدنية يجب ربطها بتحقيق أهداف الثورة.
– السجن والغرامة لشرطي بالجمارك في قضية تهريب ذهب عبر المطار.
– (السُّوداني) تكشف تفاصيل انفجار شاحنة مُحمّلة بمواد كيميائية بمعبر أرقين الحدودي.
– كبار الأطباء الشرعيين يعتذرون عن العمل ضمن لجان تشريح وإعادة تشريح الجثامين.
– التربية والتعليم تعلن (٦) موجهات لضبط وتقنين العام الدراسي الجديد بالخرطوم.
الوطن:
– المالية تتسلم اكثر من “١٠٠” كيلو ذهب مهرب.
– حمدوك يقيل والي القضارف.
– إسرائيل إتفاق سلام كامل متوقع مع السودان.
– والي القضارف المقال يجمد عضويته في التجمع الإتحادي.
صوتْ الشمالية:
– والي الشمالية تدشن برنامج محافل الخيرات السادس.
– والي نهر النيل تشهد توقيع وثيقة صلح بين قبيلتي الأرياب والرباطاب.
– حميدتي يُسيّر آليات للولاية الشمالية تفاديا لفيضان النيل.
– ثمان حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة بمحلية دنقلا.
– بدء الترتيبات لتشغيل خط المياه الثاني لمدينة عطبرة
النيل الدولية:
– أردوغان يؤكد استعداد بلاده لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا.
– حمدوك إلى جوبا اليوم في محاولة لوقف اشتباكات دامية.
– السودان يسمح بدخول جميع الركاب القادمين من الخارج.
– استقالة أطباء شرعيين بسبب تلاعب بجثامين في مشرحة بالخرطوم.
– حمدوك يعفي والي القضارف وتكليف أمين عام حكومة الولاية.
– عضو لجنة المقبولين بالخارجية: مراحل الامتحانات تمت بشفافية تامة.
أخبار اليوم:
– إعفاء واليٰ القضارف وتكليف أمين عام حكومة الولاية
– أجراس فجاج الأرض : عاصم البلال الطيب .. دكتور حمدوك َ…. د الناظر بك مستغيث
النيلين