اليمن يسجل 33 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة





سجل اليمن اليوم السبت 33 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ وحالة وفاة واحدة، بالمقارنة مع 47 إصابة ووفاة واحدة أمس الجمعة.

وذكرت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا والتابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومقرها عدن، أن الإصابات الجديدة بالفيروس سُجلت في أربع محافظات هي عدن وحضرموت وتعز ومأرب.

كانت الحكومة قد أعلنت يوم الاثنين دخول البلاد في موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وحذرت الأمم المتحدة مطلع أغسطس/ آب من موجة ثالثة لفيروس كورونا باليمن مع تدني نسبة الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس.

وارتفع إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا إلى 7487 إصابة توفي منها 1416 حالة بينما تعافى 4622.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

ولم يعلن الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية الحضرية الكبرى بشمال البلاد، سوى عن حالتي إصابة ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي “كوفيد-19” في اليمن في أبريل/ نيسان عام 2020.

العربية نت