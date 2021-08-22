



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021م

الوطن:

الخارجية الأمريكية : السودان عرض إستضافة اللاجئين الأفغان.

النائب العام يعيد ملف حاويات الخمور المستوردة للمحكمة.

رئيس الوزراء يختم زيارته لجوبا ويعود للبلاد.

عسكوري: آلية مبادرة حمدوك يسيطر عليها عرمان

السوداني:

لقاء مغلق بين حمدوك ورياك مشار في جوبا.

الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 55 ألف شخص بالفيضان في السودان.

البرهان : تأخر قرار تعيين رئيس القضاء للفحص الأمني للمرشحين.

المجلس المركزي : 5 ولايات لم ترفع ترشيحاتها لمنصب الوالي.

ضعف التمويل يهدد بفشل نحو 8 ملايين فدان زراعي بالقضارف.

النيل الدولية:

حمدوك يختتم زيارته الى جوبا ومريم تصفها بالتاريخية.

ولاية الخرطوم: السجن سنتين والغرامة مائة الف جنيه لمستخدم الاسلحة النارية في المناسبات.

وزيرة العمل تعلن عن وظائف جديدة في سبتمبر.

سيول عنيفة تضرب مخيم للاجئين بشرق السودان.

الارصاد: تأثر سبع ولايات بامطار خفيفة الى غزيرة.

النيلين