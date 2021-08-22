أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021م
الوطن:
الخارجية الأمريكية : السودان عرض إستضافة اللاجئين الأفغان.
النائب العام يعيد ملف حاويات الخمور المستوردة للمحكمة.
رئيس الوزراء يختم زيارته لجوبا ويعود للبلاد.
عسكوري: آلية مبادرة حمدوك يسيطر عليها عرمان
السوداني:
لقاء مغلق بين حمدوك ورياك مشار في جوبا.
الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 55 ألف شخص بالفيضان في السودان.
البرهان : تأخر قرار تعيين رئيس القضاء للفحص الأمني للمرشحين.
المجلس المركزي : 5 ولايات لم ترفع ترشيحاتها لمنصب الوالي.
ضعف التمويل يهدد بفشل نحو 8 ملايين فدان زراعي بالقضارف.
النيل الدولية:
حمدوك يختتم زيارته الى جوبا ومريم تصفها بالتاريخية.
ولاية الخرطوم: السجن سنتين والغرامة مائة الف جنيه لمستخدم الاسلحة النارية في المناسبات.
وزيرة العمل تعلن عن وظائف جديدة في سبتمبر.
سيول عنيفة تضرب مخيم للاجئين بشرق السودان.
الارصاد: تأثر سبع ولايات بامطار خفيفة الى غزيرة.
النيلين