



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 23 أغسطس2021م

السوداني:

لدى لقائه لجنة إصلاح قوى التغيير .. البرهان يشدد على أولوية تشكيل مفوضية الانتخابات.

وجدي صالح: اتّهام مُقرِّر لجنة التفكيك بالقضارف بالانتماء للمؤتمر الوطني تضليلٌ.

عودة التروس .. اعتصام في مناطق انتاج البترول

تحالف العدالة الاجتماعية.

يرفض آلية مبادرة حمدوك .. القيادي بالحركة الشعبية شمال (الحلو) محمد يوسف أحمد المصطفى لـ(السوداني): في هذه الحالة (…) سنواصل النضال والنصر أكيد.

مسيرات تأييد لوالي جنوب دارفور ووقفات احتجاجية ضده.

بسبب كورونا نيابة التفكيك تطلق سراح ثلاث من التجار المحتجزين.

الوطن:

إمراة تدعي النبوة وتأمر بقتل عدد من الأشخاص.

البنك المركزي يسمح للمصارف بفتح التمويل العقاري للأفراد.

إزالة التمكين تكشف عن حسابات ترليونية بأسماء وهمية.

اطلاق مبادرة شعوب بني شنقول و رئيسها يطالب الحكومة الانتقالية بتبني قضاياهم.

حزب الأمة القومي: سنناهض توقيع إتفاق سلام مع إسرائيل.

النيل الدولية:

البرهان يؤكد ضرورة وحدة قوى الحرية والتغيير.

لجنة إزالة التمكين تضع يدها على 90 حساباً مصرفياً.

المفوض السامي لشؤون اللاجئين يزور السودان.

مصرع أم وابنها يرفع ضحايا السيول إلى 28.

إصابتان جديدتان بكورونا ولا وفيات جديدة.

استمرار الاحتجاجات المنددة بانقطاع الكهرباء في بورتسودان.

سما نيوز:

عضو السيادي د. تاور يطلع على مخرجات مؤتمر المتأثرين بسد مروى ويؤكد وقوفه مع مطالبهم.

رئيس مجلس السيادة يلتقي اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير.

وكالة السودان للأنباء “سونا”

لجنة التفكيك تكشف عن مراجعة (200) مشروع قرار قريبا.

حكومة السودان تتقدم بالتهنئة لرئيس وزراء ماليزيا الجديد.

اليوم الجلسة الخامسة للمتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج

العدل تنظم برنامجا تدريبيا للقانونيين بحركة جيش تحرير السودان-جناح مناوى.

رئيس مسار الوسط يدعو للإلتفاف حول الأجندة الوطنية.

حاكم إقليم دارفور يمتدح جهود حميدتي لدعم عملية السلام.

ممثل الداخلية يؤكد حل المشكلات العالقة بمناطق البترول بشرق دارفور.

النيلين