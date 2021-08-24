وزارة الصحة تعلن وصول شحنات من لقاح استرازينكا





أعلن مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة ؛ إسماعيل العدني عن وصول شحنات لقاح كوفيد-19 استرازينيكا يوم الجمعة المقبل ، معلناً أن يتم توزيع اللقاح للولايات يوم السبت.

و لفت إلى بدء التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون يوم الأحد المقبل في كل السودان إلا بعض الولايات (الذي يعطى جرعة واحدة) ، ولايات دارفور التي تبدأ يوم 5 سبتمبر وولاية البحر الأحمر التي تبدأ الحملة فيها منتصف الأسبوع القادم.

و دعا العدني خلال التنوير الأسبوعي لوزارة الصحة و ذلك عقب ختام ورشة برنامج التحصين الموسع بعنوان (الورشة التنويرية عن لقاحات كوفيد-19 الجديدة والتخطيط للمرحلة القادمة ) تحت شعار ” معاً لتجويد أداء التطعيم باللقاحات الكوفيد”، في الصندوق القومي للإمدادات الطبية – المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا أن يأخذوا الجرعة الثانية من اللقاح الأسبوع القادم وعدم أخذهم لأي لقاح غير استرازينيكا.

من جهته قال مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية ؛ خالد بدر الدين قال إن وضع الكوادر الصحية في قائمة أولوية الذين يتلقوا اللقاح هدفه حماية خط الدفاع الأول لمحاربة الوباء إضافة إلى أن هذا يتضمن رسالة تحفيز للمواطنيين وحثهم على ضرورة تلقي لقاحات كوفيد-19، و نبه إلى أن الأولوية في الحملة الثانية تستهدف المعلمين.

و أعلنت ندى الطيب تبن مدير التحصين بولاية سنار وممثلة القطاع الأوسط عن جاهزية ولايات القطاع الأوسط (سنار، الجزيرة، النيل الأزرق) عن البدء في التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون يوم الأحد ، مؤكدةً جاهزية مراكز التطعيم لاستقبال المواطنين ، و أمنت على فاعلية وسلامة اللقاحات.

فيما أعلن مدير التحصين بالولاية الشمالية ؛ عبد الرحمن عبد العال ممثل القطاع الشمالي عن استعدادهم لبدء الحملة يوم الأحد.

باج نيوز