م.نصر رضوان يكتب: الحلول الاسعافية والمستدامة لمشكلتى المياه والكهرباء فى بورسودان





1- الحل الاسعافى لمشكلة توفير وتوصيل المياه الى المنازل عن طريق شبكة فعالة للاستغناء عن تخزين المياه داخل الخزانات فى المنازل مما يؤدى لتوالد البعوض المسبب للملاريا والكنكشة والحمى النزفية ، تكون خطوات العمل كالاتى :

1.1- اصلاح واعادة تأهيل شبكة المياه داخل مدينة بورسودان فى الاماكن المسدودة لضمان دخول المياه لكا منزل او مصنع او منشأة .

1.2- استبدال الخط الناقل للمياة من اربعات الى داخل مدينة بورسودان بمواسير حديدية مدفونة لايمكن كسرها فى اى مكان من خط سير الخط الناقل .

-1.3- تحسين حصاد المياة فى سد اربعات بتعليته وازالة الطمى خلف البوابات وعمل بوابات علوية .

1.4- تشغيل محطة تحلية الشاحنات وادخال ناتج مياهها الى الشبكة .

1.5-صيانة محطات التحلية الاربعة الصغيرة وادخال ناتجها للشبكة .

2- الحل المستدام :

1.2- تحسين حصاد المياه بانشاء سد عروس والسدود الاخرى شمال غرب مدينة بورسودان .

2.2- الاستفادة من مياه دلتا طوكر ( دولاب ياي ) بعد تجديد دراسات GTZ الالمانية .

2.3- انشاء محطات تحلية كبيرة تسد حاجات مدن الساحل وبورسودان من المياه والكهرباء .

2.4-دراسة جدوي توصيل مياه النيل من عطبرة او سيتيت مقارنه بانشاء محطات التحلية العملاقة .

3-الحل الاسعافى بمشكلة الكهرباء :

3.1- اكمال محطة سيمنز فى اسرع وقت وتشغيلها بوقود النفط السودانى الخام او الغاز المستورد من مصر او قطر حاليا الى حين استخراج الغاز السودانى .

4-الحل المستدام لمشكلة الكهرباء بمدن الساحل وبورسودان :

4.1- انشاء محطات طاقة شمسية وطاقة مرواح هوائية هجين .

4.2-انشاء محطات التحلية لدعم انتاج الكهربا لجانب توفير المياه .

4.2-انشاء محطات الطاقة النووية .

* ختاما: كل الاعمال اعلاه محتاجة لان تعين ولاية البحر الاحمر مكاتب استشارة هندسية واقتصادية تقوم بدراسات الجدوى و تقترح طرف توفير التمويل ثم تقوم بالتصميم ومراقبة التنفيذ والاشراف على التشغيل .

صحيفة الانتباهة