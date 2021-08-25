م.نصر رضوان يكتب: الحلول الاسعافية والمستدامة لمشكلتى المياه والكهرباء فى بورسودان
1- الحل الاسعافى لمشكلة توفير وتوصيل المياه الى المنازل عن طريق شبكة فعالة للاستغناء عن تخزين المياه داخل الخزانات فى المنازل مما يؤدى لتوالد البعوض المسبب للملاريا والكنكشة والحمى النزفية ، تكون خطوات العمل كالاتى :
1.1- اصلاح واعادة تأهيل شبكة المياه داخل مدينة بورسودان فى الاماكن المسدودة لضمان دخول المياه لكا منزل او مصنع او منشأة .
1.2- استبدال الخط الناقل للمياة من اربعات الى داخل مدينة بورسودان بمواسير حديدية مدفونة لايمكن كسرها فى اى مكان من خط سير الخط الناقل .
-1.3- تحسين حصاد المياة فى سد اربعات بتعليته وازالة الطمى خلف البوابات وعمل بوابات علوية .
1.4- تشغيل محطة تحلية الشاحنات وادخال ناتج مياهها الى الشبكة .
1.5-صيانة محطات التحلية الاربعة الصغيرة وادخال ناتجها للشبكة .
2- الحل المستدام :
1.2- تحسين حصاد المياه بانشاء سد عروس والسدود الاخرى شمال غرب مدينة بورسودان .
2.2- الاستفادة من مياه دلتا طوكر ( دولاب ياي ) بعد تجديد دراسات GTZ الالمانية .
2.3- انشاء محطات تحلية كبيرة تسد حاجات مدن الساحل وبورسودان من المياه والكهرباء .
2.4-دراسة جدوي توصيل مياه النيل من عطبرة او سيتيت مقارنه بانشاء محطات التحلية العملاقة .
3-الحل الاسعافى بمشكلة الكهرباء :
3.1- اكمال محطة سيمنز فى اسرع وقت وتشغيلها بوقود النفط السودانى الخام او الغاز المستورد من مصر او قطر حاليا الى حين استخراج الغاز السودانى .
4-الحل المستدام لمشكلة الكهرباء بمدن الساحل وبورسودان :
4.1- انشاء محطات طاقة شمسية وطاقة مرواح هوائية هجين .
4.2-انشاء محطات التحلية لدعم انتاج الكهربا لجانب توفير المياه .
4.2-انشاء محطات الطاقة النووية .
* ختاما: كل الاعمال اعلاه محتاجة لان تعين ولاية البحر الاحمر مكاتب استشارة هندسية واقتصادية تقوم بدراسات الجدوى و تقترح طرف توفير التمويل ثم تقوم بالتصميم ومراقبة التنفيذ والاشراف على التشغيل .
صحيفة الانتباهة