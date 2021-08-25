وزارة الصحة تحذر المواطنين من التعامل مع شهادات تطعيم كورونا المزورة





شددت الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية المواطنين بعدم التعامل مع شهادات التطعيم المزورة وعدم أخذ أي جرعات للقاح كورونا من أية جهة ما لم يتم الاعلان عنها رسمياً من قبل الوزارة مؤكدة متابعتها المستمرة لكل ما يتعلق بالتطعيم . وحذر مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية د.اسامة الشفيع من مغبة تزوير شهادات التطعيم من قبل البعض لتسبب ذلك في أضرار كبيرة على كافة الأطراف المشاركة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وقال الشفيع في تعميم صحفي ان الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية بذلت جهوداً كبيرة لتغطية اكبر عدد من المستهدفين في المرحلة الاولى وناشد المواطنين بعدم تلقي أي جرعة للقاح إلا بعد الإعلان من الجهات المختصة بعد اكتمال الترتيبات اللازمة والإعلان عن المراكز العاملة بالتطعيم في وقت يتم تحديده خلال الايام القادمة كاشفاً عن وضع إدارته لخطة متكاملة تم رفعها للمدير العام لاجازتها .

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة