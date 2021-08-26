الإنقاذ تركت مؤسسات دولة تعمل جيداً ولكن تعيينات نظام قحت وفصلها للكفاءات دمر الدولة واهلكها





الإنقاذ تركت نظام كهربائي جيد نسبياً وأفضل ب عشرات المرات مما نحن فيه الان

خدمات الجمهور كانت تعمل ب كفائه وصورة ممتازه، اذكر اني في ٢٠١٧م قمت ب إجراءات إخراج جواز لم تاخذ مني غير ٤٥ دقيقة ب الضبط، ومبلغ مالي تافه لا اذكره حتى و استلمت جوازي بنفس اليوم الساعة ٣ ونص عصراً.

الإنقاذ تركت مؤسسات دولة تعمل جيداً ولكن تعيينات نظام قحت الفاشل وفصلها ل الكفائات دمر الدولة واهلكها ونحن الان نعاني نتيجة غباء الشعب وتصفيقه الساعة ٨ مساء كل خميس ل مؤتمرات لجنه ازالة التمكين!.

Mahmod Samy