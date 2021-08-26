



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021م

الانتباهة:

مقتل شخص تحت التعذيب بيد حركة موقّعة

كشف ملابسات أموال ضخمة بحسابات متحرّين بلجنة التمكين

وزير:”كنت في الخلاء للدفاع عن قضية وليس لاصطياد الغزلان

حمدوك: تمّ إعلان المرشحين لآلية مبادرة الطريق إلى الأمام

المراجعة القومي: آدم الفكي “اصطنع” مستندًا للتصرّف في أراضي

توقيع “5” اتّفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة

الحداثة:

المراجع العام المقبل يختار تسليم مهامه ويتجنّب المواجهة القانونية

“إزالة التمكين” تكشف ملابسات توقيفها 3 من ضباط الشرطة

أطباء غرب دارفور يهدّدون بتصعيد غير مسبوق بسبب اعتداءات منسوبي حركة مسلّحة

“العدل” تناقش إنشاء منظومة وطنية للعون القانوني

الناطق باسم الشرطة يكشف عن اتّساع دائرة سرقات أبراج الضغط الكهربائي العالي

الحراك السياسي:

وزير التجارة لـ”الحراك السياسي”: سنصدّر الرمال لدولة الجنوب

حيوان “غريب” يمزّق وجه سيّدة ويثير الرعب بـ”أم ضريوة”

“حمدوك”: كلّ عضو في “الآلية” تمّت مشاورته وأبدى الموافقة قبل الإعلان

القبض على 8 متهمين بجرائم قتل هربوا من حراسات الشرطة بالأبيض

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة الجشع وتطبيق سياسة “الغالي متروك”

الصيحة:

الكشف عن تنقلات الدبلوماسيين واعتذار المختارين

تعديل موعد زيارة الرئيس التشادي للسودان بطلب من الحكومة

حمدوك: لم نعلن أسماء أعضاء الآلية دون موافقتهم

حملات مكثّفة لمباحث التموين ضد تجار العملة

الشركة القابضة: مبيعات الكهرباء تدنّت بنسبة “50%”.

السوداني:

مناع يكشف لـ (السوداني) تفاصيل القبض على ضباط يعملون بلجنة إزالة التمكين

موقع استخباراتي: ”إف بي آي“ يحصل على إذن للوصول لأرشيف جهاز الامن السوداني

أكثر من ألفي طبيب يجلسون لامتحانات التخصص السبت المقبل

توقيع (5 ) اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الذهب بثلاث ولايات

لجنة تقصي الحقائق تكشف اسباب تكدس الجثث بمشرحة ودمدني

تفاصيل اللاءات الثالث لحمدوك أمام لجنة تنفيذ مبادرة الطريق لألمام

(التخصصات الطبية) تناشد بالإسراع للإنتقال لمدينة البشير الطبية

الوطن:

حمدوك: لايمكن حل المشكلة الإقتصادية بمعزل عن الأزمة السياسية

إزالة التمكين تكشف تفاصيل القبض على المتحريين

أردول يقاضي ناشطين بسبب إتهامات مليارية

تدهور مريع في بيئة مستشفى مدني

التيار:

لجنة التفكيك توضح ملابسات التحقيق مع عناصر شرطة

افريكا إنتلجنتس: (FBI) حصل على إذن الدخول لارشيف نظام البشير

عمليات تخريبة و سرقات منظمة طالت ابراج كهرباء في 5 ولايات

النيلين