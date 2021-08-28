صحة الخرطوم: آلية جديدة لتوزيع أدوية العلاج المجّاني





أعلنت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الخرطوم، عن تكوين آلية جديدة لتوزيع أدوية العلاج المجّاني عبر صندوق الدواء الدائري لكافة المراكز الصحية بمحليات الولاية السبع.

وأكد مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية أسامة الشفيع بحسب (باج نيوز)، أن الآلية تهدف لضمان وصول الدواء في موعده واستمرارية الخدمة بالاستفادة من الإمكانات المتاحة لصندوق الدواء الدائري، مبيناً أن أدوية العلاج المجاني تشمل علاج الأطفال دون سن الخامسة وأدوية الدعم العالمي والملاريا والدرن والتي سيتم صرفها مجاناً للمواطنين بالمراكز الصحية التابعة للرعاية الصحية الأولية بالمحليات، وأشاد بالجُهُود الكبيرة التي بذلها كل من مدير عام الوزارة والصحة الاتحادية والعلاج المجاني والدعم العالمي والإمدادات الطبية لتجاوز كافة التحديات والصُّعوبات خلال الفترة السابقة بهدف إنشاء نظام جديد لتوزيع الدواء وضمان وصوله في موعده للمراكز.

يُذكر أنّ أدوية العلاج المجاني كان يتم توزيعها عبر إدارة الصيدلة للمراكز.

صحيفة الصيحة