أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢١م





أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق ٢٩ اغسطس ٢٠٢١م

صحيفة الانتباهة

“الانتباهة” تتحصّل على بنود اتّفاق الحكومة وصندق النقد

ترتيبات لحلّ أزمة تكدّس الجثث بالمشارح جذريًا

زيادة التسويات المرورية إلى 10270 جنيهًا

وزير الثروة الحيوانية: جهات مدفوعة الأجر تعمل على التشهير بوزراء السلام

صحيفة الصيحة

محافظ مشروع الجزيرة: الحديث عن فشل الموسم الزراعي”كلام فارغ”

وزير المالية: شركة الكهرباء لم تدفع لنا”أيّ قرشٍ” من الإيرادات

تحقيق بشأن تجاوزات ثمرات ودمجه في سلعتي

رئيس المجلس العسكري التشادي في الخرطوم اليوم

صحيفة الحراك السياسي

خلاف بين المالية وبنك السودان يعطّل حوافز المغتربين

رئيس آلية حمدوك: استهداف لجنة التفكيك ردّة عن مبادئ الثورة

مسؤول: خطوات تفصل الانتقالية عن تسليم المخلوع إلى لاهاي

لوبي كيزاني في دواوين الحكومة يعيق إزالة التمكين

قيادي بالتغيير يطالب شركات المنظومة العسكرية بالتعاون مع وزارة التجارة

صحيفة السوداني

ضبط خمور بلدية على متن عربة تحمل (استيكر) النيابة العامة وخطابا من نيابة التفكيك

انتظام دخول السفن إلى ميناء بورتسودان لأول مرة منذ عامين

منحة تنموية من أمريكا للسودان بقيمة (58.5) ملايين دولار

مصادر لـ ( السوداني) : كمال الجزولي ومحمد الحافظ يتصدران ترشيحات منصب النائب العام

(إزالة التمكين) بالجزيرة تحرر بلاغ ضد تسييرية الاتحاد التعاوني

الاعلان عن وحدة الوسط الصحفي واتفاق على تأسيس النقابة خلال (60 ) ً يوما

وزير المالية يبتدر حملة لنظافة الخرطوم بإشراف البرهان وحمدوك

عرمان : يجب إصلاح لجنة إزالة التمكين وعدم استخدامها في تصفية الحسابات

القبض على شبكة متخصصة في كسر المحالت التجارية بالدلنج

صحيفة التيار

مؤتمر عاصف للأطباء الشرعيين اليوم لكشف خفايا الجثث المتكدسة

الإصلاح الآن للتيار : والي شمال كردفان لا علاقة له بالحزب

ضبط عربة تحمل 300 زجاجة عرقي و خطاباً مزوراً بإسم لجنة التفكيك

الصحة تستلم الدفعة الأولى من مديونيات الإمدادات الطبية

صحيفة اليوم التالي

تراجع الاعتداء على المال العام بالخرطوم

الشيوعي: لا عودة للحاضنة السياسية وحكومة المصالح

النائب العان السابق: ملف الشركة الصينية أمام الأجهزة العدلية

أصحاب المركبات الخاصة يشتكون من قيمة التسويات المرورية

انطلاق حملة القومة السودانية لنظافة ولاية الخرطوم

إزالة التمكين: بلاغ ضد أعضاء تسييرية الاتحاد التعاوني بالجزيرة

صحيفة الوطن

تجمع الصيادلة : الحكومة جففت الدواء من الامدادات

الطاقة : وصول الفيرنس لحل مشكلة الكهرباء ولا زيادة في أسعار الوقود

مناوي : ننتظر جكة ناس الخرطوم لإكمال الترتيبات الأمنية

اتحاد المزاعين يعلن انهيار الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة

صحيفة النيل الدولية

السودان يدعو بنغلاديش للمشاركة في قوات يونسفا بدلاً من القوات الإثيوبية

السودان يرحب بتعيين أوباسانجو مبعوثاً سامياً للاتحاد الأفريقي للقرن الافريقي

السودان يستلم اكثر من 200 ألف جرعة من لقاحات كرونا من فرنسا

558 مليون دولار منحة المعونة الأمريكية للسودان لدعم لدعم التنمية و التحول الديمقراطي

محتجون يقطعون الطريق القومي الذي يربط بين الخرطوم و بورتسودان بالفاو

النيلين