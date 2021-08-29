ماذا يحدث في أجسادنا عندما ننام.. ومتى نحلم؟





كان العلماء يعتقدون خطأ أن مخ الإنسان وجسمه يتوقفان عن العمل أثناء النوم، وأن النوم دخول في حالة سلبية تسمح للمخ والجسم بالتعافي من اليوم السابق، لكن اتضح لاحقاً أن النوم حدثٌ أكثر تعقيداً ونشاطاً من ذلك، فعندما نستغرق في النوم، يمارس المخ أنماطاً مختلفة من النشاط وهو ما يسمى بدورة النوم.

ويحتاج الإنسان إلى 8 ساعات من النوم في اليوم على الأقل؛ ليشعر في اليوم التالي بالنشاط والحيويّة ويقوم بممارسة أعماله اليوميّة على أكمل وجه.

نستعرض هنا 5 مراحل للنوم حتى النوم العميق، ومتى تحدث الأحلام، وما هي متلازمة النوم القصير التي عانى منها الرئيس أوباما وآخرون.

1- المرحلة الأولى للنوم

يبدأ فيها الإنسان بالتفكير في الكثير من الأمور وكأنّه يحلم أحلام اليقظة، في مرحلة انتقاليّة بين اليقظة والنوم، من 5 -10 دقائق، حيث يُطلق المخ موجات ثيتا التي تؤثّر على الموجات الأخرى للمخ فتبطئها، ويشعر الإنسان بالاسترخاء.

2- تباطؤ المخ

المرحلة الثانية تستغرق حوالي 20 دقيقة، حيث يبدأ فيها أداء المخ بالتباطؤ، ودرجة حرارة الجسم بالانخفاض إلى 36 درجة مئوية، وتباطؤ معدل ضربات القلب ورتابتها.

3 – موجات دلتا

في المرحلة الثالثة يطلق المخ موجات بطيئة “دلتا”، وهي مرحلة انتقالية بين الإحساس بالنوم والنوم العميق.

موجات دلتا4- المرحلة الرابعة تُعرف باسم “نوم دلتا”، حيث تبدأ موجات دلتا بالسيطرة على جميع عضلات وخلايا الجسم، حيثُ يتباطأ أداؤها إلى أقل درجة ممكنة، مع دخول الجسم في مرحلة النوم العميق، والتي تستغرق 30 دقيقة تزيد أو تقل.

5- النوم العميق

المرحلة الخامسة تُعتبر من أكثر المراحل تعقيداً، فهي مرحلة النوم العميق، والتي تحدث فيها أغلب الأحلام، وظاهرة الحركة السريعة للعينين REM بالرغم من استرخاء جميع أعضاء الجسم.

6- الأحلام

يزيد نشاط المخ أثناء الحلم، إذ يمكنه تحريك بعض الأعضاء لا إرادياً كاليدين والقدمين، أما الحركة السريعة للعينين فيعتقد العلماء أنّها تحدث نتيجة للأحلام نفسها، إذ يرى الشخص مجموعة من الصور بعينيه كأنّه يعيش لحظة ما.

7- أهمية النوم للإنسان

للنوم أهمية كبرى، فهو يزيد مناعة الجسم، خاصة مع تناول الغذاء الصحي، ويحقق التوازن والنشاط الجسديّ، ويزيد من نضارة البشرة، ويؤخر ظهور التجاعيد، ويُخلّص الجسم من التعب والتوتر العصبيّ، ويقوّي الذاكرة، ويزيد التركيز.

8- دور المخ

يجمع المخ أثناء النوم معلومات من اليوم السابق ويعالجها لتخزينها في الذاكرة طويلة المدى، كما يلعب نوم حركة العين السريعة دورا هاما في وظائف التعلم والذاكرة.

9- متلازمة النوم القصير

يتمتع المصابون بمتلازمة النوم القصير بامتياز النوم لمدة 4-6 ساعات يومياً، مع القدرة على العمل بشكل رائع، وهي متلازمة نادرة (حوالي 1% من السكان)، ومنهم الأمريكيون الرئيس الأسبق باراك أوباما، وسيدة الأعمال الشهيرة مارثا ستيوارت، ومؤسس تويتر جاك دورسي.

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