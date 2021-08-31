



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ اغسطس ٢٠٢١م

الانتباهة:

ياسر العطا: جهات تريد شرًا بلجنة التفكيك

قرارات جديدة لحمدوك حول أزمة الكهرباء

الاتحادي الأصل: الميرغني إذا ”نام في بيتو” لا يخاف الانتخابات

مدير المخابرات المصرية بالخرطوم لتسليم رسالة للبرهان

الحكومة تبدأ خطة مدتها 3 سنوات لمكافحة الاتّجار بالبشر

سحب ختم التوثيق من رئيس لجنة فضّ الاعتصام.

الحراك السياسي:

“الصناعة” تحمّل ”التجارة” مسؤولية غلاء السكر

مليونا مواطن بينهم 13 اختصاصي”أورام” يهاجرون خلال عام

فتحي الضو: قوش ”نمر من ورق” ومعلومات كتاب ”الخندق” أخذت من طاولته

الحكومة تبدأ العمل بخطة جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر

والي شمال دارفور يتوسّط لإطلاق معتقلين على ذمة عنف قبلي.

الصيحة:

قرار حاسم بشأن”التشريعي” اليوم.

باقان أموم: احتجاجات الجنوب سببها فشل تنفيذ اتّفاقية الخرطوم للسلام

التجارة: تحديد أسعار السلع الأساسية في سبتمبر

رئيس المعهد الأفريقي الدولي للسلام: انهيار سدّ النهضة سيؤدي لدمارٍ شاملٍ بالبلاد

تفريغ ناقلتي جازولين بميناء بورتسودان

الرئيس التشادي ينهي زيارة للخرطوم ويدفع بمبعوث خاص لمتابعة تنفيذ اتّفاق السلام.

اليوم التالي:

طلب بتسليم عبد الرحمن الصادق لنيابة الثراء الحرام

تفاصيل جديدة عن”شركة زبيدة”

اتّجاه لتأجيل العام الدراسي

اتحاد المعاقين: تصاعد حالات الاعتداءات الجنسية على ذوي الاحتياجات الخاصة

مذكرة لـ”البرهان” تطالب بحماية ديوان المراجعة القومي

السوداني:

(حماية المستهلك) تكشف عن تجاوزات في قائمة استيراد الدواء بمزاد بنك السودان وتطالب بالتحقيق

محافظ مشروع الجزيرة لـ(السوداني) : وفرنا السماد من السوق

حمدوك : معالجة أزمة الكهرباء تحتاج لنقاش واضح وشفاف

ساطع الحاج : انتفت أسباب بقاء الدعم السريع عسكريا ً وسياسيا

انقاذ ركاب معدية من الغرق بعد تعطلها في عرض النيل

نبيل أديب لـ (السوداني) : أنا مستهدف وسأتخذ اجراءات قانونية

وزير العدل : ملتزمون بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر

الحسن الميرغني يبتدر جولة للولايات الشرقية

اتفاق على تبادل المعلومات ومكافحة الجريمة بين السودان وتشاد

وصول (14) تناكر وقود وعدد من سفن الحاويات والبضائع العامة

رسالة من الخرطوم إلى موسكو حول ازمة سد النهضة.

التيار:

حمدوك : مشكلة الكهرباء ستنتهي العام المقبل.

اليوم التربية تحدد مصير العام المقبل

بورتسودان .. وفيات بضربات الشمس

والي شمال دارفور يتوسط لاطلاق سراح معتقلين على ذمة صراع قبلي

الوطن:

القضاء يوجه بسحب ختم التوثيقات من نبيل أديب

الجمارك تسلم المالية أكثر من “٢” تريليون عائدات الذهب المصادر

رئيس جهاز المخابرات المصري بالخرطوم

النيل الدولية :

السودان يبدأ العمل بخطة جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر

حمدوك: لا حل عسكريا للخلافات مع إثيوبيا وسد النهضة يخدم السودان

مناوي يتهم قيادات حزبية في الخرطوم بالاستيلاء على سيارات “اليوناميد”

قرار مرتقب بإعفاء مدخلات الطاقة الشمسية من الضرائب

القدال.. السودان يبكي شاعر “الثورة” في تأبين استثنائي

النيلين