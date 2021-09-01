الصحة تعتزم إنشاء مراكز ميدانية لتقديم لقاحات كورونا





أَكّدَت وزارة الصحة الاتحادية، أنها بصدد إنشاء مراكز ميدانية في الأسواق ومحطات الحافلات والمُؤسّسات الحكومية لتنفيذ حملات التطعيم بلقاحات كورونا للوصول إلى أكبر عددٍ من الأشخاص وإنهاء الازدحام في المراكز الصحية.

وأكّد مستشار وزير الصحة عبد الملك الهدية بحسب “الترا سودان”، أنّ الصحة الاتحادية تُخطِّط لتوسيع مراكز التطعيمات لإنهاء الازدحام والوصول إلى أكبر عددٍ من الأشخاص. وأوضح أنّ المراكز الميدانية المُقترحة تشمل الميناء البري بالخرطوم والأسواق والمراكز العمالية.

صحيفة الصيحة