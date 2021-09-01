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عزمي عبد الرازق: لا يبدو أن الذنب ذنب عشة الجبل فهى ضحية مثل غيرها
إذا كانت نقطة حفل حِنة عشة الجبل وصلت عشرات المليارات وألاف الدولارات وهدايا أخرى ثمينة من الذهب والسيارات كما يتردد، فهذا تدهور فظيع في أولويات الشعب السوداني بما فيه الاهتمام نفسه، وتمجيد للسفه أكثر من كونه تعبير عن الفرح الذي يتجلى بعمق في البساطة وكفالة الأيتام والعناية بالمرضى ممن لا ظهر لهم ولا كفيل، واستنكاره ليس من باب الحسد كما يتوهم البعض، وانما هو نهي للنفس عن الهوى، ولا يبدو أن الذنب ذنب عشة فهى ضحية مثل غيرها، ممن استخفن ذائقة قومهن فتحلقوا حولهن بالتنقيط، و ينطبق على من يفعل ذلك حُكم المُبذرِين، كُلُواْ وأشْرَبُواْ ولاَ تُسرفوا، وأي مال زاد عن الحاجة فهو نعيم نسأل عنه يوم لا ينفع مَالٌ ولا بنون.
عزمي عبد الرازق
تعليق واحد
هذا هو الشعب السوداني شعب أقل ما يمكن أن يطلق عليه أنه شعب من أتفه الشعوب شعب غير مسئول لا يجيد غير القيل والقال والغبية والنميمة والجأر بالشكوى ولا يعيش إلا في ظل الأزمات واذا لم تكن هناك أزمة فلابد من اختلاقها. والشيء الغريب في هذا الشعب أن حثالة البشر هم من يقودون قطيع المثقفين والمتعلمين أنظر فقط لعادات الأفراح والأتراح تخيل في هذا السودان هناك نساء يشترين ثوب واحد باكثر من الف دولار عشان ليلة واحدة (لكي يكون التعليق من بقية القطيع (والله توبك لذيذ). هذا الشعب الذي يقوده السواقط من الرجال والنساء. كثيرا ما أضحك حين أسمع كلمة الثورة والثوار رغم كراهيتي للمؤتمر والوطني والإنقاذ والحركة الإسلامية كراهية التحريم. ولكي تغييب هذا الشعب أكثر فأكثر فكلما تظهر فضيحة فساد وقبل أن يتم التحقيق فيها تقوم الحكومة الخفية أو الجهة المتخفية بتفجير فضيحة جديدة فينسى الرعاع القضية الأولى ليلتهوا بالجديدة وما أن يتم تداولها حتى تظهر واحدة جديدة وهكذا. أروني قضية واحدة وصلت لمنتهاها حتى قتلة الشهيد أحمد الخير ورغم صدور الحكم ولكن… وحتى محاولة إغتيال حمدوك