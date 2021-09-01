(الصحة) تطالب المسافرين بتلقي تطعيم كورونا بولاياتهم





دعا مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة الاتحادية ، د. إسماعيل العدني ، المسافرين لتلقي الجرعات بولاياتهم ثم البدء في اجراءات سفرهم بالخرطوم ، مؤكداً توفر لقاحي استرازينيكا وجونسون في كافة ولاية البلاد .

وناشد د. العدني خلال حديثه في التنوير الأسبوعي لوزارة الصحة في منبر وكالة السودان للأنباء، امس، مديري التحصين في الولايات لتحديد وإعلان وتخصيص مراكز للمسافرين، فضلاً عن التعامل مع الجمهور بكل وضوح وشفافية بحسب الجداول وخطط التطعيم وإعلان المراكز ومعالجة المشكلات واتباع الحلول الجماعية.

وعزا د. العدني الإشكاليات التي صاحبت تدشين الحملة الثانية للتطعيم، مشيراً إلى التكدس في المراكز التطعيم بولاية الخرطوم، فضلاً عن بطء الحركة في المراكز، وأعطال صاحبت نظام الإدخال الإلكتروني، وأرجع العدني تلك المشكلات في الخرطوم نتيجة لتدفق أعداد كبيرة من المواطنين والمسافرين للخرطوم .

صحيفة السوداني