



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021م

صحيفة السودانيٰ:

– سائقو التاكسي يلتقون بالمجلس السيادي لبحث تحديث القطاع الواجهة الحضارية لعاصمة البلاد

– وجدي صالح لـ(السوداني): لا تراجع عن معركة اجتثاث (الشياطين)

– رسمياً.. محكمة المعلوماتية توجه تهمة إشانة السمعة لصلاح مناع في قضية (زين)

– تبادل لإطلاق نار بين قوات حكومية وحركة مسلحة – حالتا انتحار وسط لاجيء إثيبويا بالقضارف

– البرهان يؤكد حرص الحكومة على تقديم الخدمات لمواطني أبيي

– استخراج شهادة تطعيم كورونا عبر قمسيون الشرطة

– الداخلية تعلن سيطرة القوة المشتركة على الموقف بسوبا وإخلاء الموقع من المُعتَدين

النيل الدولية:

– الحركة الشعبية شمال قيادة الفريق ماهل تتهم الحكومة بالاعتداء على قواتها بسوبا

– بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية بالنيل الأزرق

– تهريب ذهب بقيمة 10 ملايين دولار منذ بداية العام

– التعليم العالي تدين اطلاق النار على الطلاب بجامعة زالنجي

– توقعات بهطول امطار غزيرة بعدد من الولايات

صحيفة الوطن:

– الشرطة تكشف تفاصيل الإشتباكات المسلحة بسوبا

– نبيل أديب:سحب ختم التوثيق “شغل سينما وإعلان”

– حركة الحلو :فصل الدين عن الدولة وتوحيد شروطنا لتوقيع إتفاق سلام.

الخرطوم: (كوش نيوز)