أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021م
صحيفة السودانيٰ:
– سائقو التاكسي يلتقون بالمجلس السيادي لبحث تحديث القطاع الواجهة الحضارية لعاصمة البلاد
– وجدي صالح لـ(السوداني): لا تراجع عن معركة اجتثاث (الشياطين)
– رسمياً.. محكمة المعلوماتية توجه تهمة إشانة السمعة لصلاح مناع في قضية (زين)
– تبادل لإطلاق نار بين قوات حكومية وحركة مسلحة – حالتا انتحار وسط لاجيء إثيبويا بالقضارف
– البرهان يؤكد حرص الحكومة على تقديم الخدمات لمواطني أبيي
– استخراج شهادة تطعيم كورونا عبر قمسيون الشرطة
– الداخلية تعلن سيطرة القوة المشتركة على الموقف بسوبا وإخلاء الموقع من المُعتَدين
النيل الدولية:
– الحركة الشعبية شمال قيادة الفريق ماهل تتهم الحكومة بالاعتداء على قواتها بسوبا
– بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية بالنيل الأزرق
– تهريب ذهب بقيمة 10 ملايين دولار منذ بداية العام
– التعليم العالي تدين اطلاق النار على الطلاب بجامعة زالنجي
– توقعات بهطول امطار غزيرة بعدد من الولايات
صحيفة الوطن:
– الشرطة تكشف تفاصيل الإشتباكات المسلحة بسوبا
– نبيل أديب:سحب ختم التوثيق “شغل سينما وإعلان”
– حركة الحلو :فصل الدين عن الدولة وتوحيد شروطنا لتوقيع إتفاق سلام.
الخرطوم: (كوش نيوز)