اتجاه لتطعيم طلاب الجامعات بلقاح “سينوفارم”





كشف مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة ولاية الخرطوم جمال محمد عثمان عن اتجاه وزارته لتطعيم طلاب الجامعات والمعاهد العليا بلقاح “سينوفارم” الصيني لزيادة نسبة التمنيع داخل المجتمع، وأكد في الوقت ذاته زيادة عدد مراكز التغطية بلقاح كورونا ليصبح عددها 140 مركزاً بدلاً عن 50 مركزاً مع تخصيص مراكز للمسافرين.

وقال عثمان خلال اجتماع لجنة حصر “كوفيد 19” إن عدد الكوادر الصحية المستهدفه بلقاح “استرازنيكا” الجرعة الثانية تبلغ 17526 حيث تم تطعيم 5326 بنسبه 30٪ بينما تم استهداف عدد الفئات فوق الـ45 وعددهم 264,793 وتم تطعيم 26,793 بنسبه 10٪ ليصل العدد الكلى إلى 282,118فرداً، وأضاف ” أما عدد الكوادر الصحية التي تلقت لقاح “جونسون اند جونسون” يصل عددها إلى 3998 كادر أما الفئات فوق الـ 45 يبلغ عددهم 250 ألف.

الخرطوم ــ ابتسام حسن

صحيفة الصيحة