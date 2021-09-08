أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021م
صحيفة الوطن:
– حزب الأمة القومي يعلن نتائج التحقيق في وفاة الإمام الصادق المهدي.
– “زبيدة” تكشف ملابسات صفقة السماد مع البنك الزراعي.
– حمدوك: لاتنازل عن وحدة قوى الثورة.
– العدل والمساوة تهدد بالخروج من تحالف الحرية والتغيير الجديد.
صحيفة السوداني:
– مجلس الوزراء: مثلما دحر شعبنا المعلم بنسائه وشبابه وشيبه النظام المتجبر، فإن ذات إرادة السودانيين والسودانيات ستقبر أحلامهم اليائسة هذه المرة أيضاً وإلى الأبد.
– مجلس الوزراء يؤكد على دعم لجنة التفكيك ومساعدتها في إكمال مهامها، وحظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم في إشعال الفتنة والتخريب بغرض تقويض الانتقال وإعاقة مسار الثورة.
– مجلس الوزراء يدعو كل قوى الثورة لتوحيد صفوفها والعمل معاً وسوياً من أجل إكمال مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق تطلعات الشعب المشروعة في الحرية والسلام والعدالة.
– السلطات الحكومية تلغي مؤتمراً صحفياً للخطوط الإثيوبية.
– إحالة أكثر من 30 ضابطاً بالجيش للمعاش.
– العدل والمساواة: سيكون لنا موقف سياسي حاسم حال أُصدر الإعلان السياسي لقِوى التغيير.
– أكثر من 83 ألف وظيفة مؤقتة لاجراء التعدادين السكاني والزراعي.
– افتتاح مركز مكافحة الأمراض بنيالا بكلفة 566 مليون جنيه.
صحيفة النيل الدولية:
– تقرير أممي يتوقع انعدام الأمن الغذائي الحاد لخمس السودانيين.
– الأمم المتحدة تنفي استخدام متمردي تيغراي مخيمات اللاجئين في السودان.
– حمدوك: وحدة قوى الثورة ضمانة لتحصين الانتقال.
– (البجا) تعلن تصعيداً سلمياً جديداً وتطالب باستبدال مؤسسات الحكم.
– السودان يدين محاولة الانقلاب العسكري في غينيا.
النيلين