



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021م

صحيفة الوطن:

– حزب الأمة القومي يعلن نتائج التحقيق في وفاة الإمام الصادق المهدي.

– “زبيدة” تكشف ملابسات صفقة السماد مع البنك الزراعي.

– حمدوك: لاتنازل عن وحدة قوى الثورة.

– العدل والمساوة تهدد بالخروج من تحالف الحرية والتغيير الجديد.

صحيفة السوداني:

– مجلس الوزراء: مثلما دحر شعبنا المعلم بنسائه وشبابه وشيبه النظام المتجبر، فإن ذات إرادة السودانيين والسودانيات ستقبر أحلامهم اليائسة هذه المرة أيضاً وإلى الأبد.

– مجلس الوزراء يؤكد على دعم لجنة التفكيك ومساعدتها في إكمال مهامها، وحظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم في إشعال الفتنة والتخريب بغرض تقويض الانتقال وإعاقة مسار الثورة.

– مجلس الوزراء يدعو كل قوى الثورة لتوحيد صفوفها والعمل معاً وسوياً من أجل إكمال مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق تطلعات الشعب المشروعة في الحرية والسلام والعدالة.

– السلطات الحكومية تلغي مؤتمراً صحفياً للخطوط الإثيوبية.

– إحالة أكثر من 30 ضابطاً بالجيش للمعاش.

– العدل والمساواة: سيكون لنا موقف سياسي حاسم حال أُصدر الإعلان السياسي لقِوى التغيير.

– أكثر من 83 ألف وظيفة مؤقتة لاجراء التعدادين السكاني والزراعي.

– افتتاح مركز مكافحة الأمراض بنيالا بكلفة 566 مليون جنيه.

صحيفة النيل الدولية:

– تقرير أممي يتوقع انعدام الأمن الغذائي الحاد لخمس السودانيين.

– الأمم المتحدة تنفي استخدام متمردي تيغراي مخيمات اللاجئين في السودان.

– حمدوك: وحدة قوى الثورة ضمانة لتحصين الانتقال.

– (البجا) تعلن تصعيداً سلمياً جديداً وتطالب باستبدال مؤسسات الحكم.

– السودان يدين محاولة الانقلاب العسكري في غينيا.

النيلين