ندرة في الأدوية المنقذة للحياة بالخرطوم





أكد بعض الصيادلة بالخرطوم لـ(السوداني) استمرار الندرة في بعض الادوية خاصة المنقذة للحياة

وقال صيدلي بصيدلية السودان محمد عمر انه يتعامل مع الشركات الخاصة فضلا عن الامدادات الطبية نسبة لاسعارها المخفضة ، واوضح أن سعر المحاليل الوريدية قفز من (16 ـ 180) جنيه الامدادات مشيرا لندرة الادوية المنقذة للحياة بسبب التمويل والديون .

وفي السياق قالت صيدلانية بصيدلية نون ،صفاء مدني انهم توقفوا عن التعامل مع الامدادات الطبية بسبب شح الادوية المنقذة للحياة

وقال صيدلي بصيدلية الواحة د. خالد محمد في حديثه لـ(السوداني أن هنالك استقرار في اسعار ادوية الامدادات الطبية ووفرة في العقاقير المنقذه للحياة ،وقال خالد أن تعامله في الادوية مع شركات ادوية خاصة .

والتقت (السوداني) بعدد من المواطنين بشارع الحوادث والذي شكوا لـ(السوداني) من حدوث ارتفاع في الادوية

ومن داخل صيدلية التوبة تحدث د. عصام محمد انه يتعامل مع الامدادات الطبية في بعض الادوية وحسب فاتورة الاسعار ، واوضح بان هنالك تباينا في اسعار الادوية بها.

الخرطوم : سارة صالح

صحيفة السوداني