



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021م

صحيفة أخبار اليوم :

الخارجية تستدعي السفير الإثيوبي بشأن جثث نهر ستيت.

التوقيع على الإعلان السياسي للحرية والتغيير

وحمدوك يصفه بأنه أعظم إنجازات الثورة.

منظمة شهداء سبتمبر 2013 تدعو القانونيين للوقوف معها لتحقيق القصاص.

اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب …. شرطتنا بين الفريق و اللواء والعميد…. روح القانون تخرج صديقي من الحراسة

صحيفة الوطن:

والي شرق دارفور (للوطن):لولا إنحياز العسكر لما نجحت الثورة.

“عليوة”: نحن مع مبادرة حمدوك ويجب أن لا تقصي أي أحد.

سقوط طائرة عسكرية بالخرطوم ومصرع طاقمها.

حمدوك : توقيع الإعلان السياسي خطوة في الاتجاه الصحيح.

صحيفة السوداني:

لقاء يبحث التعاون التدريبي بين القوات المسلحة و قوات الأمن الوطني الفلسطيني.

تجدد المطالبات بإقالة المدير العام لهيئة الطرق والجسور.

السودان يؤكد التزامه بمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

دقلو يؤكد حرص السودان على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة.

(العدل والمساواة): الإعلان السياسي لن يؤدي إلى وحدة قوى الثورة.

السفير السعودي يزور الفنان عبد القادر سالم للإطمئنان على صحته.

صحيفة النيل الدولية:

بعد العثور على 29 جثة بنهر ستيت.. السودان يستدعي سفير إثيوبيا.

إعلان سياسي بوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير.

سقوط طائرة عسكرية في منطقة “الشقيلاب” جنوب الخرطوم.

استشهاد وإصابة طلبة حربيين في حادث مروري.

منقبون عن المعادن يتهمون السلطات المصرية باحتجاز معدات بـ8 ملايين دولار.

توقعات بأمطار غزيرة وسيول جارفة ببعض الولايات.

صحيفة صوت الشمالية:

آمنة المكي بالعيادية.. واجبنا خدمة المواطن ولا نستحق كل هذا الإستقبال.

حكومة الولاية الشمالية تلزم دخول الشاحنات الميزان.

مقرر لجنة التفكيك بالشمالية: نواصل الجهود في ملاحقة الفاسدين وتفكيك بنية التمكين.

الترتيب لانطلاق اليوم العالمي للسياحة بالشمالية.

صحيفة سما نيوز:

سقوط طائرة في منطقة الشقيلاب غربي الخرطوم.

رئيس مجلس السيادة يؤكد أهمية دور الإدارات الأهلية والطرق الصوفية في تعزيز وحدة الصف الوطني.

المكون المدني بمجلس السيادة يشهد مراسم التوقيع على الإعلان السياسي لوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير.

البرهان يؤمن علي الدور الكبير الذي تلعبه الثقافة في ترسيخ مفاهيم السلام و التنمية و التعايش السلمي.

صحيفة سوداميديا نيوز:

السودان يتجه لتركيا لتطوير صناعة اللحوم

ويتحصل على تمويل سعودي لبناء مسالخ.

برقو يجدد الثقة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

السودان ضيف شرف ملتقى الشارقة الدولي للرواية.

قناة أم درمان توقف البث.. وتوضح الأسباب.

النيلين