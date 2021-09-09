صحة الخرطوم: مقترح لربط غرف الانعاش بالغرفة المركزية بالوزارة





وجه مدير عام وزارة الصحة الخرطوم د.محجوب تاج السر منوفلي بإعداد تقارير عن المرضى المنومين بغرف العناية المكثفة تتضمن حالتهم الصحية اضافة الى وضع معايير للحد الأدنى للاسرة والتي يمكن من خلالها استقبال المرضى .

ودعا لدى تسلمه توصيات الورشة التدريبية لغرف الإنعاش من خلال التقرير المفصل الذي قدمه مركز المعلومات والحكومة الذكية الى ضرورة ربط النظام بالاسعاف المركزي ، وذلك في إطار ترقية الخدمات الصحية وتسهيلها لمقدم الخدمة ومتلقيها فيما يخص المرضى الذين يتم تنويمهم بغرف الإنعاش.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف الى ربط جميع غرف الإنعاش بمستشفيات الولاية بالغرفة المركزية بالوزارة ومكتب المدير العام حيث يتيح البرنامج معرفة عدد اسرة العناية المشغولة والمتاحة التي يمكن التحويل اليها والتي خارج الخدمة ومن ثم معالجة الاسباب التي ادت لخروجها عن الخدمة حيث تم تحديد وتدريب شخص محوري بكل غرفة انعاش باستهداف عدد من المستشفيات شملت مستشفى الولادة بامدرمان واحمد قاسم للقلب والراجحي وابراهيم مالك ومستشفى حاج المرضي وبحري التعليمي وام درمان التعليمي والشهداء على ان يتم اكمال التدريب ببقية المستشفيات تدريجياً.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة