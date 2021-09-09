استشاري بالصحة : أنفق على اجهزة السرطان 30 مليون دولار ومعظمها لايعمل





قال رئيس المجلس الاستشاري للاورام بوزارة الصحة الاتحادية البروفيسور كمال حمد محمد منان ، إن السودان صرف عشرات الملايين من الدولارات في شراء اجهزة معالجة الاورام الا انه ولغياب الاهتمام بالصيانة فقد اضحت معظمها قابعة في المستشفيات ومراكز العلاج بينما يسافر السودانيون الى مصر والقاهرة لتلقي العلاج الباهظ التكاليف بما يعني اهداراً للمال العام

وقال البروفيسور كمال –بحسب وكالة السودان للانباء –امس، إن السودان صرف اكثر من ٣٠ مليون دولار امريكي على أجهزة علاج مرض السرطان ولكن معظمها لا يعمل الآن بينما يموت المرضى لغياب هذه الخدمة، مؤكدا أن الامكانيات موجودة ولكن غير الموجود هو اهتمام القائمين على الامر وأضاف :” المسألة لا تحتاج للمال بل هو عجز القادرين على التمام”

وتابع منان :” مرضى السرطان بالسودان يعانون من عدم توفر العلاج الإشعاعي حيث تتراوح فترة قائمة الانتظار بمستشفى الذرة بين ثلاثة إلى خمسة اشهر.. بل اكثر” في بعض الاحيان، واكد بروف كمال أن مرض السرطان لا يحتمل تأخير العلاج بيد ان المقتدرين يسافرون إلى تلقي العلاج بالقاهرة والهند بتكاليف عالية جدا

واوضح منان أن ١٣ من الكوادر المتخصصة في مجال الاورام من جملة ٤٠ اختصاصيا هاجرت الى دول الخليج وسيلحق بهم 3 هم الآن يكملون اجراءاتهم فى الطريق وذلك لبيئة العمل الطاردة وعدم توفر العلاج الاشعاعي للمرضى .

صحيفة السوداني