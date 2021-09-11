



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021م

السوداني:

حمدوك ينعي شهداء طاقم طائرة القوات المسلحة.

وزيرة الخارجية تلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري.

حكومة وسط دارفور تدين الاعتداء علي الدمنقاوي سيسي.

انهيار (303) منزلاً كلياً وجزئياً بأبوجبيهة جراء الأمطار الغزيرة.

(الداخلية) تتعهد بضمان تنفيذ اتفاق مطالب اعتصام سد مروي.

إصابة 6 أشخاص في اشتباكات بمنطقة “هيا” أمس الجمعة.

مصر تعزّي السودان فى ضحايا تحطم مروحية عسكرية.

الوطن:

وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن ترتيب لتوقيع إتفاقيات مع السودان.

حمدوك يتلقى دعوة رسمية لزيارة قطر.

عودة الخطوط البحرية السودانية للعمل.

١٢٠ ضابط اثيوبي يطلبون اللجوء في السودان.

النيل الدولية:

الخرطوم وجوبا تقران فتح المعابر وإزالة التوترات الحدودية.

قطر تدعو د. حمدوك لزيارة الدوحة.

مؤتمر صحفي للجنة ازالة التمكين مساء اليوم.

الخطوط البحرية تنقل 30 ألف طن سماد في بداية اعادة نشاطتها.

والي نهر النيل تنعي الشيخ عبد الله الشيخ البدري.

اشتباك بين القرهبياب والهيكتياب بمدينة هيا بسبب إيرادات دورات مياه.

سودان ناو:

وزير الخارجية الإسرائيلي : عازمون على توقيع اتّفاقيات مع السودان.

حميدتي: ”المجتمع السوداني يحتاج الى تحصين بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة لمواجهة مظاهر التطرف والغلو”

اتجاه لتطبيق رسوم إضافية على الكهرباء.

مقتل شاب رميا بالرصاص بامدرمان بعد نهب هاتفه ودراجته النارية.

سما نيوز:

رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون الشيخ عبدالله البدري.

النائب الاول:المجتمع السوداني يحتاج للتحصين بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة لمواجهة مظاهر التطرف والغلو.

الرئيس سلفاكير يطلع على مخرجات اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة ويدعو لفتح المعابر ومعالجة التوترات الحدودية.

النيلين