قد تصل للانتحار.. مختص يوضح مخاطر ربط الأمراض النفسية بالحسد





كشف استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، اليوم الجمعة، مخاطر التشخيص الخاطئ للأمراض النفسية وربطها بالحسد بدلًا من علاجها.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، أن بعض الأمراض مثل السكري أو القلب يتم تفسيرها على أنها حسد أو عين أو خلاف ذلك، ومن ثم لا يحصل المريض على ما يحتاجه فعليًا من عناية طبية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي لتفاقم حالته الصحية.

وذكر أن التعامل الخاطئ مع الأمراض النفسية والعضوية قد يؤدي بصاحبه إلى الانتحار، خاصة حال فقد المريض الثقة بالوسائل الطبية أو غيرها لمواجهة الحسد والعين، وعدم جدوى اتباع هذه الوسائل لعلاج حالته.

وشدد الطويرقي على ضرورة التوعية بأهمية تجنب الشعور بالعار عند اللجوء للطبيب النفسي، مؤكدًا أن المجتمع لا يزال بحاجة لمزيد من الوعي في هذا الصدد.

د.جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي يكشف مخاطر تفسير الأمراض النفسية وربطها بالعين والحسد بدلاً من علاجها

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