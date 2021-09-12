أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021م
صحيفة السوداني:
– الجيش ينفي ما أشيع عن محاولة انقلابية في البلاد .
– وجدي صالح: هاشم عبد العاطي بلغت التحويلات التي قام بها 2 مليار يورو.
– وجدي صالح: سيراميك راس الخيمة يعود لحضن الخزينة العامة.
– محمد الفكي: عدد من المحظورين من السفر تمكّنوا من الهروب وبعض الأسماء تم إطلاق سراحه دون إخطارنا.
– مساعد شرطة يقتل ضابطاً ويُصيب ابنته بمدينة “بارا” .
– ملتقى ولايات دارفور يفتتح أعماله بالفاشر .
– الصحة: تدابير جديدة لحل مشكلة استخراج شهادة لقاح كورونا.
– ولاية الخرطوم تنسق مع شركات الاتصالات حول برنامج (ثمرات).
سودان ناو الإلكترونية:
– محمد الفكي: لا يحق للدعم السريع والأجهزة العسكرية الأخرى العمل التجاري.
– “موقع روسي” يضع السودان من الدول التي لا ينصح العيش فيها نهائيا بعد «موزمبيق واليمن»
– لجنة ازالة التمكين تنهي خدمات 79 من منسوبي سونا.
– محمد الفكي : جاهز في أي وقت للمساءلة وتمت إحالة بعض العاملين باللجنة للتحقيق.
– الجيش ينفي ما أشيع عن محاولة انقلابية في البلاد
صحيفة أخبار اليوم :
– السنهوري ينفي ما يتردد عن ترتيب حزب لانقلاب عسكري.
– لجنة التفكيك تعلن عن استرداد أراض من رموز النظام السابق وتنهي خدمات المئات من العاملين بالدولة .
– لجنة التفكيك تعلن استرداد أراض من علي عثمان وأحمدهارون وإبراهيم أحمدعمر والخواض وآخرين .
– اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب …. أولو كاودة… الأخرى بين الكباشى وعقار
صحيفة الوطن:
– إزالة التمكين تنهي خدمة مئات العاملين بالضرائب والطيران المدني ومؤسسات حكومية.
– محمد الفكي :على أي مسؤول بالحكومة الاستعداد للمساءلة عن الفساد.
– وجدي صالح : الحملات ضد اللجنة لن تعيقنا وحتشوفو العجب.
– مصرع ضابط شرطة طعناً على يد زميله.
سما نيوز:
– عضو السيادي، د. الهادي ادريس، يشدد على ضرورة معالجة قضايا التعايش السلمي المجتمعي وإدارة التنوع لبناء الدولة الوطنية الحديثة.
صحيفة النيل الدولية:
– لجنة التفكيك تنهى خدمة 840 من العاملين بالدولة.
– الجيش ينفي جملة وتفصيلا ما أشيع عن محاولة انقلاب في البلاد.
– استرداد 88 قطعة من الوزير بالنظام المباد الفشاشوية.
– مليشيات تتلف المزارع بشمال دارفور وتجبر آلاف القرويين على العودة للمعسكرات.
– التعليم العالي والبحث العلمي تصدر بيانا حول لقاء وزيرة التعليم العالي بمأمون حميدة.
– بعد يوم من تدشينه.. تخريب النصب التذكاري لشهداء مجزرة الأبيض.
النيلين