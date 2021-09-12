



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021م

صحيفة السوداني:

– الجيش ينفي ما أشيع عن محاولة انقلابية في البلاد .

– وجدي صالح: هاشم عبد العاطي بلغت التحويلات التي قام بها 2 مليار يورو.

– وجدي صالح: سيراميك راس الخيمة يعود لحضن الخزينة العامة.

– محمد الفكي: عدد من المحظورين من السفر تمكّنوا من الهروب وبعض الأسماء تم إطلاق سراحه دون إخطارنا.

– مساعد شرطة يقتل ضابطاً ويُصيب ابنته بمدينة “بارا” .

– ملتقى ولايات دارفور يفتتح أعماله بالفاشر .

– الصحة: تدابير جديدة لحل مشكلة استخراج شهادة لقاح كورونا.

– ولاية الخرطوم تنسق مع شركات الاتصالات حول برنامج (ثمرات).

سودان ناو الإلكترونية:

– محمد الفكي: لا يحق للدعم السريع والأجهزة العسكرية الأخرى العمل التجاري.

– “موقع روسي” يضع السودان من الدول التي لا ينصح العيش فيها نهائيا بعد «موزمبيق واليمن»

– لجنة ازالة التمكين تنهي خدمات 79 من منسوبي سونا.

– محمد الفكي : جاهز في أي وقت للمساءلة وتمت إحالة بعض العاملين باللجنة للتحقيق.

– الجيش ينفي ما أشيع عن محاولة انقلابية في البلاد

صحيفة أخبار اليوم :

– السنهوري ينفي ما يتردد عن ترتيب حزب لانقلاب عسكري.

– لجنة التفكيك تعلن عن استرداد أراض من رموز النظام السابق وتنهي خدمات المئات من العاملين بالدولة .

– لجنة التفكيك تعلن استرداد أراض من علي عثمان وأحمدهارون وإبراهيم أحمدعمر والخواض وآخرين .

– اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب …. أولو كاودة… الأخرى بين الكباشى وعقار

صحيفة الوطن:

– إزالة التمكين تنهي خدمة مئات العاملين بالضرائب والطيران المدني ومؤسسات حكومية.

– محمد الفكي :على أي مسؤول بالحكومة الاستعداد للمساءلة عن الفساد.

– وجدي صالح : الحملات ضد اللجنة لن تعيقنا وحتشوفو العجب.

– مصرع ضابط شرطة طعناً على يد زميله.

سما نيوز:

– عضو السيادي، د. الهادي ادريس، يشدد على ضرورة معالجة قضايا التعايش السلمي المجتمعي وإدارة التنوع لبناء الدولة الوطنية الحديثة.

صحيفة النيل الدولية:

– لجنة التفكيك تنهى خدمة 840 من العاملين بالدولة.

– الجيش ينفي جملة وتفصيلا ما أشيع عن محاولة انقلاب في البلاد.

– استرداد 88 قطعة من الوزير بالنظام المباد الفشاشوية.

– مليشيات تتلف المزارع بشمال دارفور وتجبر آلاف القرويين على العودة للمعسكرات.

– التعليم العالي والبحث العلمي تصدر بيانا حول لقاء وزيرة التعليم العالي بمأمون حميدة.

– بعد يوم من تدشينه.. تخريب النصب التذكاري لشهداء مجزرة الأبيض.

النيلين