



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021م

السوداني:

مجلس الأمن والدفاع يتناول فى جلسة طارئة قضايا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.

وزيرة الخارجية تلتقي السفير الإسباني بمناسبة انتهاء مهامه بالسودان.

ياسر عرمان: الانفلات الأمني الذي تقوم به عصابات (النيقرز) مقصود.

لجان مقاومة حي النصر: إصابات وسط مواطنين من قِبل مجموعات “النيقرز “.

النيابة تستدعي الصحفيين الطاهر ساتي ومزمل أبوالقاسم حول (زبيدة قيت).

قوة أمنية مشتركة تُلقي القبض على (28) متهمًا من العصابات بجنوب الخرطوم.

اتجاه لزيادة أسعار الخبز المدعوم بالخرطوم.

أخبار اليوم :

ضبط متفجرات بمنطقة جنوب سواكن.

القبض على “28” متهماً من عصابات ترويع المواطنين جنوب الخرطوم.

معادن السعودية تقف على تجربة الشركة السودانية بقطاع المعادن في السودان.

وزارة الصحة: الشائعات والمعلومات الخاطئة تشكل تحدياً للوزارة.

الوطن:

مجلس الأمن والدفاع يرفض تقرير للأمم المتحدة ويصفه بالوصاية.

ضبط متفجرات ومضادات للطيران بالبحر الأحمر.

عرمان : الإنفلات الأمني لعصابات “النيقرز” مقصود.

ساطع الحاج : نسعى لإعادة هيكلة الحرية والتغيير وليس إحتفالات.

قيادات بني شنقول تؤكد إقتراب حلم تحرير الإقليم.

النيل الدولية:

السودان يؤكد رفضه لأية وصاية ويُفند تقريرا لأمين عام الأمم المتحدة.

تراجع عجز السودان التجاري 25% في النصف الأول.

سفارة السودان لدى موسكو تنفي أنباء حول طلب السودان مساعدة مقابل تنفيذ اتفاق.

السودان يطرح 124 مشروعا استثماريا للجانب السعودي.

إذاعة القرآن الكريم توقفت لعطل فني ولم تغلق.

حملات واسعة علي تجار ومروجي المخدرات بولاية الخرطوم.

سودان ناو :

– ترك : «نقول للشعب السوداني ما تندهشوا لما يقولوا قفلوا العقبة اتضامنوا معانا، نحن ما عندنا مشكلة مع الشعب السوداني بل مشكلتنا مع من تسلطوا على رقاب الناس»

– في مشهد مهيب قيادي بالإدارة الأهلية لقبيلة البطاحين يعفو عن قاتل فلذة كبده، ويحمل طعاماً للإفطار معه بالسجن.

سما نيوز:

مجلس الأمن والدفاع يتناول فى جلسة طارئة قضايا تتعلق بالسلم والامن الدوليين.

مبروك للسودان .. التاهل للمنطقة العربية والافريقية CTF 2021

النيلين