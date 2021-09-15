أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021م
صحيفة الوطن:
– وزير الدفاع : إتفاق جوبا لايسمح بوجود قوات الحركات بالخرطوم.
– إنخفاض معدل التضخم ومجلس الوزراء يجيز تعديلات الموازنة.
– مناوي : الشهداء ليسوا شهداء ديسمبر فقط والبلد ضاعت مابين إسلامي وشيوعي.
– البرهان يشيد بالترويكا
صحيفة السوداني:
– غُرف النقل: لـ(السُّوداني): ليس لدينا اتفاق مُسبق مع البجا حول إغلاق الولاية.
– ديوان شؤون الخدمة يصادق على رفع العلاوات والبدلات للمعلمين.
– حمدوك يوجه بتدخل إنساني عاجل لمعالجة آثار الفيضان بالنيل الأبيض.
– (المركزي): انخفاض عجز الميزان التجاري في النصف الأول للعام الجاري.
– إصابة بكري حسن صالح بالكورونا.
– مصادر مصرية لـ(السوداني): زيارة النائب العام كانت بروتوكولية ولم يطلب تسليم قوش.
– قطر الخيرية تُقدِّم مُساعدات لـ6 آلاف مُتضرِّر من الأمطار.
– ظُهور حالات إصابة بالإيدز والكبد الوبائي وسط لاجئي تيغراي وتَسرُّبهم للمناطق الزراعية.
– أمر قبض في مواجهة المدير العام لشركة تاركو للطيران.
سما نيوز:
– عضوا مجلس السيادة د.الهادي إدريس والأستاذ الطاهر حجر يترأسان إجتماع لجنة السياسات الخارجية لآلية مبادرة رئيس الوزراء.
– منظمة قمبيل تختار الاسقف يوناثان كوكو رئيساً.
– عضو مجلس السيادة دكتور تاور يرأس اجتماعا للصلح بين قبيلتي الحمر والمسيرية.
– عضو مجلس السيادي د.الهادي إدريس يلتقي وفد الحزب الاتحادي الموحد.
صحيفة النيل الدولية:
– التضخم السنوي في السودان يسجل تراجعا لأول مرة منذ بداية المرحلة الانتقالية.
– مجلس الأمن الدولي يعقد جلستين بشأن الوضع في السودان.
– الجبهة الثورية تسلم قائمة مرشحيها في لجنة إزالة التمكين.
– قبائل البجا تهدد بإغلاق طريق بورتسودان في ١٧ ديسمبر الحالي.
– التعليم العالي: تطبيق الهيكل الراتبي الخاص بالأساتذة والباحثين.
– الشرطة تشن حملات مكثفة لتجفيف الجريمة بمناطق التعدين .
النيلين