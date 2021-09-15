



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021م

صحيفة الوطن:

– وزير الدفاع : إتفاق جوبا لايسمح بوجود قوات الحركات بالخرطوم.

– إنخفاض معدل التضخم ومجلس الوزراء يجيز تعديلات الموازنة.

– مناوي : الشهداء ليسوا شهداء ديسمبر فقط والبلد ضاعت مابين إسلامي وشيوعي.

– البرهان يشيد بالترويكا

صحيفة السوداني:

– غُرف النقل: لـ(السُّوداني): ليس لدينا اتفاق مُسبق مع البجا حول إغلاق الولاية.

– ديوان شؤون الخدمة يصادق على رفع العلاوات والبدلات للمعلمين.

– حمدوك يوجه بتدخل إنساني عاجل لمعالجة آثار الفيضان بالنيل الأبيض.

– (المركزي): انخفاض عجز الميزان التجاري في النصف الأول للعام الجاري.

– إصابة بكري حسن صالح بالكورونا.

– مصادر مصرية لـ(السوداني): زيارة النائب العام كانت بروتوكولية ولم يطلب تسليم قوش.

– قطر الخيرية تُقدِّم مُساعدات لـ6 آلاف مُتضرِّر من الأمطار.

– ظُهور حالات إصابة بالإيدز والكبد الوبائي وسط لاجئي تيغراي وتَسرُّبهم للمناطق الزراعية.

– أمر قبض في مواجهة المدير العام لشركة تاركو للطيران.

سما نيوز:

– عضوا مجلس السيادة د.الهادي إدريس والأستاذ الطاهر حجر يترأسان إجتماع لجنة السياسات الخارجية لآلية مبادرة رئيس الوزراء.

– منظمة قمبيل تختار الاسقف يوناثان كوكو رئيساً.

– عضو مجلس السيادة دكتور تاور يرأس اجتماعا للصلح بين قبيلتي الحمر والمسيرية.

– عضو مجلس السيادي د.الهادي إدريس يلتقي وفد الحزب الاتحادي الموحد.

صحيفة النيل الدولية:

– التضخم السنوي في السودان يسجل تراجعا لأول مرة منذ بداية المرحلة الانتقالية.

– مجلس الأمن الدولي يعقد جلستين بشأن الوضع في السودان.

– الجبهة الثورية تسلم قائمة مرشحيها في لجنة إزالة التمكين.

– قبائل البجا تهدد بإغلاق طريق بورتسودان في ١٧ ديسمبر الحالي.

– التعليم العالي: تطبيق الهيكل الراتبي الخاص بالأساتذة والباحثين.

– الشرطة تشن حملات مكثفة لتجفيف الجريمة بمناطق التعدين .

النيلين