أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021م
السوداني:
– وزيرة الخارجية: ما نُمارسه في سياستنا الخارجية تعبيرٌ عن سودان الثورة.
– التفاصيل الكاملة للمشادة الكلامية بين رئيس مجلس السيادة ووزير شؤون مجلس الوزراء.
– مولانا محمد عثمان الميرغني يُغادر إلى الإمارات.
– منصة إلكترونية للعمرة ولائحة تنظم عمل الوكالات لمحاربة السماسرة.
– الإدارات الأهلية بالشرق: ما يحدث نتاج طبيعي لرضوخ الحكومة للابتزاز.
أخبار اليوم :
– استمرار ازمة اغلاق الشرق وبيان لقوي اعلان الحرية والتغير.
– اخبار اليوم تنشر نص بيان قوي اعلان الحرية والتغير حول ازمة اغلاق الشرق.
– وزير الخارجية تقدم تقريرها حول قضايا الساعة الدبلوماسبة واخبار اليوم تنشر نصه.
– مجلس تنسيق التعدين يشرع في تنفيذ خارطة طريق لتقنين انتاج الذهب بولاية غرب دارفور.
– اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب …. من اليابان… البنت علياء تستغيث
الوطن:
– طائرة بدر المتجهة لتركيا “تنسى” ركاب في مطار الخرطوم.
– اللجنة الفنية للحرية والتغيير ترفض فض متاريس الشرق.
– الخارجية : عدد اللاجئين بالبلاد يتجاوز (١٠) ملايين.
– استمرار التصعيد بالشرق وترك يتهم قيادات باستهداف الحراك.
النيل الدولية:
– مريم الصادق: 10 ملايين تقديرات اللاجئين في السودان .
– كباشي يبحث متابعة تنفيذ إتفاق السلام ومسار المنطقتين.
– فريق هندسي مصري لتطوير وتأهيل ميناء وادي حلفا.
– البجا يغلقون شرق السودان لليوم الثاني.
– ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها ليبيا.
– مجلس الأدوية يفتح باب التقديم لتسجيل الأدوية المحلية والمستوردة.
النيلين