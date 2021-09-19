



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021م

السوداني:

– وزيرة الخارجية: ما نُمارسه في سياستنا الخارجية تعبيرٌ عن سودان الثورة.

– التفاصيل الكاملة للمشادة الكلامية بين رئيس مجلس السيادة ووزير شؤون مجلس الوزراء.

– مولانا محمد عثمان الميرغني يُغادر إلى الإمارات.

– منصة إلكترونية للعمرة ولائحة تنظم عمل الوكالات لمحاربة السماسرة.

– الإدارات الأهلية بالشرق: ما يحدث نتاج طبيعي لرضوخ الحكومة للابتزاز.

أخبار اليوم :

– استمرار ازمة اغلاق الشرق وبيان لقوي اعلان الحرية والتغير.

– اخبار اليوم تنشر نص بيان قوي اعلان الحرية والتغير حول ازمة اغلاق الشرق.

– وزير الخارجية تقدم تقريرها حول قضايا الساعة الدبلوماسبة واخبار اليوم تنشر نصه.

– مجلس تنسيق التعدين يشرع في تنفيذ خارطة طريق لتقنين انتاج الذهب بولاية غرب دارفور.

– اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب …. من اليابان… البنت علياء تستغيث

الوطن:

– طائرة بدر المتجهة لتركيا “تنسى” ركاب في مطار الخرطوم.

– اللجنة الفنية للحرية والتغيير ترفض فض متاريس الشرق.

– الخارجية : عدد اللاجئين بالبلاد يتجاوز (١٠) ملايين.

– استمرار التصعيد بالشرق وترك يتهم قيادات باستهداف الحراك.

النيل الدولية:

– مريم الصادق: 10 ملايين تقديرات اللاجئين في السودان .

– كباشي يبحث متابعة تنفيذ إتفاق السلام ومسار المنطقتين.

– فريق هندسي مصري لتطوير وتأهيل ميناء وادي حلفا.

– البجا يغلقون شرق السودان لليوم الثاني.

– ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها ليبيا.

– مجلس الأدوية يفتح باب التقديم لتسجيل الأدوية المحلية والمستوردة.

النيلين