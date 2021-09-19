الذين يروجون بأن الحراك الذي يشهده شرق السودان يقف الفلول من خلفه.. ألم يسمعوا من قبل بتصريحات الرئيس المعزول؟





بالمختصر ..

انهم يبيعون الوهم بذات المكيال القديم، أولئك الذين يروجون بأن الحراك التصعيدي الذي يشهده شرق السودان يقف الفلول من خلفه، ألم يسمعوا من قبل بتصريحات الرئيس المعزول وقادة نظامه وأنصاره خلال هبة ديسمبر وهم يروجون لذات الوهم بأن من يقوم به شباب الثورة حينها يقف من خلفه العملاء وأتباع حركة عبد الواحد وغير ذلك .. فهل شفعت لهم تلك الأكاذيب في البقاء على كرسي السلطة ؟ ..

للشرق قضية فأما أن تتعامل معها الحكومة الانتقالية بشقيها (المدني والعسكري) بالجدية اللازمة والإرادة الكافية، وأن تضع الاعتبار اللازم لمطالب أهل الإقليم والابتعاد عن سياسة الكيل بأكثر من مكيال، وإلا سيدفع كل السودان الثمن وبالتأكيد ستكون الحكومة وقادتها أول الخاسرين ..

طارق عثمان