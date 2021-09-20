أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١م
🔵 صحيفة أخبار اليوم :
– الفكي يصف تجربة التفكيك بالفريدة وعمر يقول ترتيبها الصدارة
– مؤسسة محمد بن راشد المكتوم الخيرية تسير قافلة مساعدات للنيل الأبيض
– لليوم الثالث .. إغلاق الموانئ في بورتسودان وارتفاع سقف المطالب
– اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب …. بين مركزي العدل والعزل … قبل فصل البروف بالتلاتة
🔵 صحيفة الوطن:
– تفاصيل مثيرة في محكمة المحاولة الإنقلابية
– إزالة التمكين تلقي القبض على نجل رجل أعمال شهير
– التربية : 3 ملايين طفل خارج المدارس
🔵 صحيفة السوداني:
– حمدوك: لا مجال في سودان الثورة لغير تطلعات الشعب ولا مجال للتراجع عن الغاية التي خرج من أجلها…
– ترك يهدد بتشكيل حكومة بالشرق في حال لم يكوِّن البرهان مجلساً عسكرياً
– البجا: الإغلاق الشامل للشرق يستهدف ناقلات النفط ومعينات الدولة
– خالد عمر يوسف يدعو لضرورة العمل المؤسسي لإزلة التمكين
– قانونية قحت: السيادي والوزراء لا يرغبان في تشكيل المحكمة الدستورية
– مجلس الوزراء: فرص استثمارية وسكنية ضخمة للمغتربين
– بنك السودان ينفي إغلاق فرع بورتسودان
– شركة المواصلات: (50) جنيها قيمة ترحيل الطلاب على بصاتها لكل الخطوط
🔵 صحيفة النيل الدولية:
– لجنة التفكيك توقف نجل رجل أعمال أدعى ملكيته لمصنع مسترد
– وفد كويتي يلتقي جبريل لبحث تخفيف ديون السودان
– شرطي يعيد آلاف الدولارات توفي صاحبها بحادث مروري بشع
– نجاح المزاد الحادي عشر لبنك السودان بقيمة 60 مليون دولار
– تسييرية ملاك العقارات تنظم وقفة احتجاجية
النيلين