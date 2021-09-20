



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١م

🔵 صحيفة أخبار اليوم :

– الفكي يصف تجربة التفكيك بالفريدة وعمر يقول ترتيبها الصدارة

– مؤسسة محمد بن راشد المكتوم الخيرية تسير قافلة مساعدات للنيل الأبيض

– لليوم الثالث .. إغلاق الموانئ في بورتسودان وارتفاع سقف المطالب

– اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب …. بين مركزي العدل والعزل … قبل فصل البروف بالتلاتة

🔵 صحيفة الوطن:

– تفاصيل مثيرة في محكمة المحاولة الإنقلابية

– إزالة التمكين تلقي القبض على نجل رجل أعمال شهير

– التربية : 3 ملايين طفل خارج المدارس

🔵 صحيفة السوداني:

– حمدوك: لا مجال في سودان الثورة لغير تطلعات الشعب ولا مجال للتراجع عن الغاية التي خرج من أجلها…

– ترك يهدد بتشكيل حكومة بالشرق في حال لم يكوِّن البرهان مجلساً عسكرياً

– البجا: الإغلاق الشامل للشرق يستهدف ناقلات النفط ومعينات الدولة

– خالد عمر يوسف يدعو لضرورة العمل المؤسسي لإزلة التمكين

– قانونية قحت: السيادي والوزراء لا يرغبان في تشكيل المحكمة الدستورية

– مجلس الوزراء: فرص استثمارية وسكنية ضخمة للمغتربين

– بنك السودان ينفي إغلاق فرع بورتسودان

– شركة المواصلات: (50) جنيها قيمة ترحيل الطلاب على بصاتها لكل الخطوط

🔵 صحيفة النيل الدولية:

– لجنة التفكيك توقف نجل رجل أعمال أدعى ملكيته لمصنع مسترد

– وفد كويتي يلتقي جبريل لبحث تخفيف ديون السودان

– شرطي يعيد آلاف الدولارات توفي صاحبها بحادث مروري بشع

– نجاح المزاد الحادي عشر لبنك السودان بقيمة 60 مليون دولار

– تسييرية ملاك العقارات تنظم وقفة احتجاجية

النيلين