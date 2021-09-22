



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021م

أخبار اليوم :

قراءة قي سيناريوهات المحاولة الإنقلابية الفاشلة.

اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع بشأن الموقف الأمني في البلاد.

صهر أكثر من “3” الاف عربة بوكو حرام.

تصفية آخر جيوب الانقلاب واعتقال عسكريين ومدنيين.

أجراس فجاج الأرض / عاصم البلال الطيب / المحاولة الإنقلابية ولوباتفاق البرهان والسنهوري وعرمان والفهمان.

الوطن:

تفاصيل المحاولة الإنقلافية وتصريحات مهمة للبرهان من سلاح المدرعات.

الخطوط الإماراتية تعلق رحلاتها للسودان.

حمدوك: وحدة قوى الثورة الضامن لحماية الانتقال الديمقراطي

السوداني:

د. ‏حمدوك: أجريت اتصالات مع البرهان وما حدث كان من تخطيط فلول النظام السابق.

رئيس الوزراء: المحاولة الانقلابية سبقها تخطيطٌ عبر خلق الفوضى في المدن وإغلاق الطرق في شرق ‎السودان.

حمدوك: الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل شفافية ووضوح.

استسلام جميع ضباط المحاولة الانقلابية بعد حصارهم في سلاح المدرعات.

مهندس البث بالتلفزيون القومي لـ(السوداني): ضابط برتبة عقيد طلب مني بث المارشات العسكرية ورفضت.

البرهان: رغبتنا إنقاذ البلاد وتسليمها لحكومة مُنتخبة، حتى لا يقال إن فلاناً سرق.

الموت يغيّب مدير الجامعة الإسلامية بروفيسور الكنزي متأثراً بإصابته بكورونا.

صحيفة النيل الدولية:

البرهان لضباط وجنود المدرعات: انتم حماة الانتقال.

حمدوك: الانقلاب الفاشل سبقته تحضيرات إغلاق الطرق القومية والموانئ وحقول النفط.

اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع بشأن الموقف الأمني في البلاد.

اجراءات لصهر 3000 عربة غير مقننة وبيعها بالكيلو.

تنافس أميركي – صيني لتجديد أسطول الشحن البحري في السودان.

جنوب السودان يدعم إثيوبيا في أزمة سد النهضة: لا نسمح باستخدام أراضينا أو جونا ضدها.

حاكم النيل الأزرق يشكل حكومته الجديدة.

النيلين