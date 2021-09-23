أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021م
صحيفة الوطن:
– البرهان: نحن أوصياء على البلاد
– دقلو : السياسيين وراء محاولات الإنقلاب
– خالد عمر يوسف: جاهزون لمواجهة العسكر
– نبيل أديب: الوثيقة الدستورية تعديل جوبا لا تشمل تبادل رئاسة السيادي
صحيفة صوت الشمالية:
– الولاية الشمالية تدين وتستنكر المحاولة الانقلابية الفاشلة
– قوات مشتركة لفرض هيبة الدولة وحسم التفلتات الأمنية بنهر النيل
– لجان المقاومة بالولاية الشمالية تستنكر المحاولة الإنقلابية الفاشلة
– الصحة بالشمالية تطالب مستشفيات الولاية بمضاعفة الجهود وتجويد العمل
– الامين العام لحكومة الولاية الشمالية يؤكد هدوء وإستقرار الأحوال الامنية بالولاية
– إجتماع مجلس تنسيق التعدين بالولاية يناقش قضايا ومشاكل القطاع
صحيفة أخبار اليوم :
– اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب … حملت سفاحا …زمنيا دولتنا بين العمرين الزمني والعقلي
صحيفة السودانيٰ:
– رئيس الوزراء د. حمدوك لـ(السُّوداني): الجيش الذي حَمَى الثُّوّار أمام القيادة لا ينقلب والفلول هُم من يرغبون في الردة
– رئيس مجلس السيادة: تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء ولا يمكن لأي جهة أن تقود البلاد وحدها.. نريد دولة مدنية تقدر دور العسكريين
– البرهان ينتقد تغريدة محمد الفكي التي كتبها أمس، ويتسأل: على من يهب الشعب، يهب علينا نحن الذين نحمي الثورة؟
– البرهان: يجب علينا رعاية الشراكة مع المدنيين، ونرفض إقصاء أي مكون من مكونات الفترة الانتقالية
– رئيس الوزراء:الديمقراطية ليست هبة بل تصنعها الشعوب
– رئيس مجلس السيادة: هناك أقلام مأجورة لا تنظر لمصلحة السودان
– حميدتي: لم نجد من الذين يصفون أنفسهم بالشركاء إلا الإهانة والشتم ليل نهار لجميع القوات النظامية، فكيف لا تحدث الانقلابات والقوات النظامية لا تجد الاحترام والتقدير؟
– حميدتي: الشعب السوداني لم يقصر.. صبر كثيراً على هذا (التهريج والتخبط)
– طه عثمان إسحق يُوجِّه انتقادات للبرهان ويكتب: لم يتعلّموا من الدرس شيئاً..!
– مجلس الوزراء يثمن إدانة المجتمع الدولي لمحاولة الانقلاب الفاشلة
– أمريكا تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان وتدعو لمحاسبة المتورطين
– حميدتي: قلناها ونكررها اليوم وغداً إننا لا نحمل أي مطامع أو نسعى لمكاسب شخصية
– المسابقات تصدر قرارات جديدة الهلال يتوج بلقب الدوري الممتاز والقمة الأحد القادم
– الخارجية الألمانية: الأعمال غير الديمقراطية تعرض عملية الانتقال السياسي في السودان للخطر
– تحالف ذوي الإعاقة: الثورة مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها
– خالد عمر يوسف للجزيرة: الفترة الانتقالية ستنتهي بانتخابات حرة وهيكلة للمؤسسات العسكرية
– خالد عمر يوسف: البرهان وحميدتي تناسيا الوضع الأمني وهو مسؤولية المكون العسكري
– تَوَقُّف 400 شاحنة و200 مليون جنيه حجم الخسائر اليومية لقطاع الشاحنات بالبحر الأحمر
صحيفة النيل الدولية:
– البرهان: القوى السياسية في السودان لا تهتم بحل مشاكل المواطنين
– واشنطن تحذر من إجهاض التحول الديمقراطي في السودان
– إثيوبيا تتهم السودان بالتستر على تدريب لاجئين تقراي داخل أراضيه
– بايدن يشيد بشجاعة النساء السودانيات
– وزير العدل: القوانين الاستبدادية تؤدي إلى قيام الثورات
– الخارجية تُنوّر البعثات الدبلوماسية عن الانقلاب الفاشل وتطلب دعم الانتقال .
الخرطوم: (كوش نيوز)