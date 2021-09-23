



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021م

صحيفة الوطن:

– البرهان: نحن أوصياء على البلاد

– دقلو : السياسيين وراء محاولات الإنقلاب

– خالد عمر يوسف: جاهزون لمواجهة العسكر

– نبيل أديب: الوثيقة الدستورية تعديل جوبا لا تشمل تبادل رئاسة السيادي

صحيفة صوت الشمالية:

– الولاية الشمالية تدين وتستنكر المحاولة الانقلابية الفاشلة

– قوات مشتركة لفرض هيبة الدولة وحسم التفلتات الأمنية بنهر النيل

– لجان المقاومة بالولاية الشمالية تستنكر المحاولة الإنقلابية الفاشلة

– الصحة بالشمالية تطالب مستشفيات الولاية بمضاعفة الجهود وتجويد العمل

– الامين العام لحكومة الولاية الشمالية يؤكد هدوء وإستقرار الأحوال الامنية بالولاية

– إجتماع مجلس تنسيق التعدين بالولاية يناقش قضايا ومشاكل القطاع

صحيفة أخبار اليوم :

– اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب … حملت سفاحا …زمنيا دولتنا بين العمرين الزمني والعقلي

صحيفة السودانيٰ:

– رئيس الوزراء د. حمدوك لـ(السُّوداني): الجيش الذي حَمَى الثُّوّار أمام القيادة لا ينقلب والفلول هُم من يرغبون في الردة

– رئيس مجلس السيادة: تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء ولا يمكن لأي جهة أن تقود البلاد وحدها.. نريد دولة مدنية تقدر دور العسكريين

– البرهان ينتقد تغريدة محمد الفكي التي كتبها أمس، ويتسأل: على من يهب الشعب، يهب علينا نحن الذين نحمي الثورة؟

– البرهان: يجب علينا رعاية الشراكة مع المدنيين، ونرفض إقصاء أي مكون من مكونات الفترة الانتقالية

– رئيس الوزراء:الديمقراطية ليست هبة بل تصنعها الشعوب

– رئيس مجلس السيادة: هناك أقلام مأجورة لا تنظر لمصلحة السودان

– حميدتي: لم نجد من الذين يصفون أنفسهم بالشركاء إلا الإهانة والشتم ليل نهار لجميع القوات النظامية، فكيف لا تحدث الانقلابات والقوات النظامية لا تجد الاحترام والتقدير؟

– حميدتي: الشعب السوداني لم يقصر.. صبر كثيراً على هذا (التهريج والتخبط)

– طه عثمان إسحق يُوجِّه انتقادات للبرهان ويكتب: لم يتعلّموا من الدرس شيئاً..!

– مجلس الوزراء يثمن إدانة المجتمع الدولي لمحاولة الانقلاب الفاشلة

– أمريكا تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان وتدعو لمحاسبة المتورطين

– حميدتي: قلناها ونكررها اليوم وغداً إننا لا نحمل أي مطامع أو نسعى لمكاسب شخصية

– المسابقات تصدر قرارات جديدة الهلال يتوج بلقب الدوري الممتاز والقمة الأحد القادم

– الخارجية الألمانية: الأعمال غير الديمقراطية تعرض عملية الانتقال السياسي في السودان للخطر

– تحالف ذوي الإعاقة: الثورة مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها

– خالد عمر يوسف للجزيرة: الفترة الانتقالية ستنتهي بانتخابات حرة وهيكلة للمؤسسات العسكرية

– خالد عمر يوسف: ‎البرهان وحميدتي تناسيا الوضع الأمني وهو مسؤولية المكون العسكري‎

– تَوَقُّف 400 شاحنة و200 مليون جنيه حجم الخسائر اليومية لقطاع الشاحنات بالبحر الأحمر

صحيفة النيل الدولية:

– البرهان: القوى السياسية في السودان لا تهتم بحل مشاكل المواطنين

– واشنطن تحذر من إجهاض التحول الديمقراطي في السودان

– إثيوبيا تتهم السودان بالتستر على تدريب لاجئين تقراي داخل أراضيه

– بايدن يشيد بشجاعة النساء السودانيات

– وزير العدل: القوانين الاستبدادية تؤدي إلى قيام الثورات

– الخارجية تُنوّر البعثات الدبلوماسية عن الانقلاب الفاشل وتطلب دعم الانتقال .

الخرطوم: (كوش نيوز)