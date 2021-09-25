



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021م

الانتباهة:

الفكي لـ”البرهان”: لست وصيًا بل شريكًا

واشنطن: أيّة محاولة من العسكريين لتقويض الحكم المدني لها عواقب وخيمة

الحرية والتغيير تبدأ المشاورات لاختيار خليفة للبرهان

عرمان: خطوات جديدة لتجويع الشعب وإنهاء الفترة الانتقالية بانتخاباتٍ مبكّرة

رئيس مجلس السيادة يخاطب افتراضيًا القمّة العالمية بشأن وباء”كورونا”.

الحراك السياسي:

مستشار حمدوك يحذّر من مخطط لـ”خنق” الشعب

واشنطن تتوّعد محاولي تقويض الانتقال الديمقراطي

تزايد في حركة سحب الأموال من البنوك عقب فشل”الانقلاب”

حزب البعث: منفذّو”انقلاب الفلول” خطّطوا لإقحام اسمنا في صورة لـ”دبابات”

اتحاد الغرف التجارية: إغلاق الموانئ يرفع أسعار السلع إلى ”30%”.

الحداثة:

محمد الفكي يكشف بعض المستور..انسداد الأفق في اجتماعات السيادي والعسكريون يسعون لتغيير المعادلة السياسية

“بايدن” يتطّلع للاجتماع بـ”حمدوك” قريبًا

“الطاقة” تحذّر: كارثة وشيكة جراء إغلاق ميناءئ النفط ببورتسودان

الأمة القومي يدعو لاستكمال التحقيقات في جرائم الشهداء

استرداد 13 محلجًا لصالح مشروع الجزيرة.

اليوم التالي:

“ترك” يوافق على مبادرة لحلّ أزمة الشرق

البعث الأصل: ”كتائب حنين” أكذوبة

الفكي: نحيي من اكتشفوا ملف شركة زبيدة

قوة عسكرية تنضم إلى التحالف السوداني بقيادة خميس أبكر

الدقير: اعتقال الصحفي عطّاف دون توضيح لا يليق بسودان ما بعد الثورة.

الصيحة:

الحرية والتغيير: الأوضاع تغري أيّ مغامرٍ للانقلاب

عرمان: خطوات جديدة لإنهاء الفترة الانتقالية بانتخاباتٍ مبكّرة

إصابات بـ”حمى الضنك” في الفاشر

ضبط متهمين في حادثي نهب مسلّح وقتل بشرق دارفور.

السوداني:

– محمد الفكي: حديث البرهان ونائبه كان أخطر من الانقلاب الذي يحدث.

– محمد الفكى: طالبت مراراً مجلس السيادة بتكوين لجنة استئنافات للجنة إزالة التمكين ولم تتم.

– محمد الفكي: أحيي الصحفيين والصحافة الذين تناولوا قضية شركة زبيدة.

– مطالب بإعادة المفصولين تعسفياً من القوات المسلحة.

– مجلس الأمن يدعم حمدوك والكونغرس يوصي بجعل أجهزة الأمن تحت إشراف المدنيين.

– انفجار عبوة ناسفة في (5) مدنيين مُهمّتهم تفجير كيبل اتصالات شركتي (زين وسوداني) أثناء الانقلاب.

– الدقير يُطالب بإطلاق سراح الصحفي عطاف عبد الوهاب.

– شبكة الصحفيين السودانيين تصدر بياناً بشأن القبض على الصحفي “عطاف عبدالوهاب” .

– النيابة العامة توضح ملابسات القبض على الصحفي “عطاف عبدالوهاب” .

– استرداد 13 محلج وأكثر من 300 سرايا لصالح مشروع الجزيرة.

– نقل الفنان كمال ترباس إلى مستشفى “رويال كير”.

– ياسر عرمان يكتب: مُخطّط تجويع الشعب وتهديد أمنه إلى أين؟.

الوطن:

– الكونغرس الأمريكي يهدد بإعادة فرض العقوبات على السودان.

– محمد الفكي: البرهان ماوصي على الشعب وقحت في أفضل حالاتها.

– البرهان يخاطب قمة عالمية دعا لها “بايدن”

– مجلس البجا يلوح بتقرير المصير للشرق واستمرار التصعيد.

النيلين