أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021م
الانتباهة:
الفكي لـ”البرهان”: لست وصيًا بل شريكًا
واشنطن: أيّة محاولة من العسكريين لتقويض الحكم المدني لها عواقب وخيمة
الحرية والتغيير تبدأ المشاورات لاختيار خليفة للبرهان
عرمان: خطوات جديدة لتجويع الشعب وإنهاء الفترة الانتقالية بانتخاباتٍ مبكّرة
رئيس مجلس السيادة يخاطب افتراضيًا القمّة العالمية بشأن وباء”كورونا”.
الحراك السياسي:
مستشار حمدوك يحذّر من مخطط لـ”خنق” الشعب
واشنطن تتوّعد محاولي تقويض الانتقال الديمقراطي
تزايد في حركة سحب الأموال من البنوك عقب فشل”الانقلاب”
حزب البعث: منفذّو”انقلاب الفلول” خطّطوا لإقحام اسمنا في صورة لـ”دبابات”
اتحاد الغرف التجارية: إغلاق الموانئ يرفع أسعار السلع إلى ”30%”.
الحداثة:
محمد الفكي يكشف بعض المستور..انسداد الأفق في اجتماعات السيادي والعسكريون يسعون لتغيير المعادلة السياسية
“بايدن” يتطّلع للاجتماع بـ”حمدوك” قريبًا
“الطاقة” تحذّر: كارثة وشيكة جراء إغلاق ميناءئ النفط ببورتسودان
الأمة القومي يدعو لاستكمال التحقيقات في جرائم الشهداء
استرداد 13 محلجًا لصالح مشروع الجزيرة.
اليوم التالي:
“ترك” يوافق على مبادرة لحلّ أزمة الشرق
البعث الأصل: ”كتائب حنين” أكذوبة
الفكي: نحيي من اكتشفوا ملف شركة زبيدة
قوة عسكرية تنضم إلى التحالف السوداني بقيادة خميس أبكر
الدقير: اعتقال الصحفي عطّاف دون توضيح لا يليق بسودان ما بعد الثورة.
الصيحة:
الحرية والتغيير: الأوضاع تغري أيّ مغامرٍ للانقلاب
عرمان: خطوات جديدة لإنهاء الفترة الانتقالية بانتخاباتٍ مبكّرة
إصابات بـ”حمى الضنك” في الفاشر
ضبط متهمين في حادثي نهب مسلّح وقتل بشرق دارفور.
السوداني:
– محمد الفكي: حديث البرهان ونائبه كان أخطر من الانقلاب الذي يحدث.
– محمد الفكى: طالبت مراراً مجلس السيادة بتكوين لجنة استئنافات للجنة إزالة التمكين ولم تتم.
– محمد الفكي: أحيي الصحفيين والصحافة الذين تناولوا قضية شركة زبيدة.
– مطالب بإعادة المفصولين تعسفياً من القوات المسلحة.
– مجلس الأمن يدعم حمدوك والكونغرس يوصي بجعل أجهزة الأمن تحت إشراف المدنيين.
– انفجار عبوة ناسفة في (5) مدنيين مُهمّتهم تفجير كيبل اتصالات شركتي (زين وسوداني) أثناء الانقلاب.
– الدقير يُطالب بإطلاق سراح الصحفي عطاف عبد الوهاب.
– شبكة الصحفيين السودانيين تصدر بياناً بشأن القبض على الصحفي “عطاف عبدالوهاب” .
– النيابة العامة توضح ملابسات القبض على الصحفي “عطاف عبدالوهاب” .
– استرداد 13 محلج وأكثر من 300 سرايا لصالح مشروع الجزيرة.
– نقل الفنان كمال ترباس إلى مستشفى “رويال كير”.
– ياسر عرمان يكتب: مُخطّط تجويع الشعب وتهديد أمنه إلى أين؟.
الوطن:
– الكونغرس الأمريكي يهدد بإعادة فرض العقوبات على السودان.
– محمد الفكي: البرهان ماوصي على الشعب وقحت في أفضل حالاتها.
– البرهان يخاطب قمة عالمية دعا لها “بايدن”
– مجلس البجا يلوح بتقرير المصير للشرق واستمرار التصعيد.
النيلين