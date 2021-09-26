أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021م
الوطن :
– حميدتي : نحن من منحناهم القوة ولن نصمت “الرهيفة تنقد”
– إزالة التمكين تنهي خدمة مئات العاملين بالدولة بينهم قضاة ووكلاء نيابة
– وصول 50 ألف طن قمح من المنحة الأمريكية
– الطاقة: المخزون النفطي يكفي لمدة 10 ايام فقط
السوداني :
– وفد رفيع المستوى يغادر إلى شرق السودان اليوم الأحد
– والي كسلا يُؤَكِّد لـ(السُّوداني) استقرار الأوضاع الأمنية عقب انتهاء حشد مؤيدي مسار الشرق
– أبو هاجة: الحديث عن تنظيف وهيكلة الجيش القصد منه ترك السودان في (السهلة) ليسهل ابتلاعه
– وزير الطاقة: المخزون النفطي يكفي لـ(10) أيام فقط
– محمد الفكي يكشف تفاصيل دعوته للمواطنين للنزول إلى الشارع
– بلغ عددهم (3.410).. تزايدٌ كبيرٌ في أعداد طالبي اللجوء من الإثيوبيين بولاية القضارف
– شاويش لـ”السوداني”: يهمنا أمر الشرق والسودان كله
النيل الدولية :
– وفد رفيع المستوى يتوجه لشرق البلاد
– توقف وارد النفط الى السودان والحكومة تقول إن المخزون يكفي لـ 10 أيام فقط
– محتجو شرق السودان يصعدون.. وقبائل كسلا تحشد أنصارها دعما للحكومة
– لجنة ازالة التمكين تنهي خدمة 399من العاملين بالدولة
– الفلسطينيون يحثون السودان على تسليم أصول مصادرة
– السودان يتسلم الشحنة الرابعة من منحة القمح الأميركية
النيلين