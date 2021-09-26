



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021م

الوطن :

– حميدتي : نحن من منحناهم القوة ولن نصمت “الرهيفة تنقد”

– إزالة التمكين تنهي خدمة مئات العاملين بالدولة بينهم قضاة ووكلاء نيابة

– وصول 50 ألف طن قمح من المنحة الأمريكية

– الطاقة: المخزون النفطي يكفي لمدة 10 ايام فقط

السوداني :

– وفد رفيع المستوى يغادر إلى شرق السودان اليوم الأحد

– والي كسلا يُؤَكِّد لـ(السُّوداني) استقرار الأوضاع الأمنية عقب انتهاء حشد مؤيدي مسار الشرق

– أبو هاجة: الحديث عن تنظيف وهيكلة الجيش القصد منه ترك السودان في (السهلة) ليسهل ابتلاعه

– وزير الطاقة: المخزون النفطي يكفي لـ(10) أيام فقط

– محمد الفكي يكشف تفاصيل دعوته للمواطنين للنزول إلى الشارع

– بلغ عددهم (3.410).. تزايدٌ كبيرٌ في أعداد طالبي اللجوء من الإثيوبيين بولاية القضارف

– شاويش لـ”السوداني”: يهمنا أمر الشرق والسودان كله

النيل الدولية :

– وفد رفيع المستوى يتوجه لشرق البلاد

– توقف وارد النفط الى السودان والحكومة تقول إن المخزون يكفي لـ 10 أيام فقط

– محتجو شرق السودان يصعدون.. وقبائل كسلا تحشد أنصارها دعما للحكومة

– لجنة ازالة التمكين تنهي خدمة 399من العاملين بالدولة

– الفلسطينيون يحثون السودان على تسليم أصول مصادرة

– السودان يتسلم الشحنة الرابعة من منحة القمح الأميركية

النيلين