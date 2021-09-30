حميدتي ويكليكس يهدد ويلوح





طه مدثر

(0) والسيد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ماوقف أمامه معارض له وقال له اخطأت يامنصور، او ماهكذا ترد الابل يامنصور!!، الا امتلأ منصور غضباً وانتفخت (جضومه)وغلى الدم في عروقه، وقال للمعترض عليه، والمتعرض له، اسكت يا أبن كذا، انا عندي سيديهات (توديك في ستين داهية) فيصمت ذلك المغلوب على أمره ويرضخ لتهديدات منصور، ولكن دارت الايام، ودارت الدوائر، فانقلبت حكومة عبدالفتاح السيسي، على مرتضى منصور، بل وكما تدين تدان، هددته ان لم يلتزم الصمت، ويلتزم بما تفرضه عليه، هددته بأنها تملك له سيديهات، يمكن أن تذهب به، للمجهول، فصمت منصور، وابتلع كل تهديداته السابقة، وأصبح أضعف من بعوضه!!، وتوارى عن الأنظار.

(1) وذات أسلوب التهديد، أصبح يمارسه، الفريق محمد حمدان حميدتي، خاصة وبعد التمرد الذي قاده اللواء بكراوي، الذي يعرفه الفريق حميدتي جيداً، وتقمص حميدتي دور المستشار مرتضى منصور، فهدد ولوح بتسريب محاضر اجتماعات مجلس السيادة (بذات النهج الذي تم به تسريب محاضر اجتماعات مجلس شورى الحركة الإسلامية، تحت مسمى الأسرار الكبرى) المرئية، صورة وصوت، واتاحتها الى وسائل الإعلام (لا نعرف ماهي وسائل الإعلام هذه؟ولكنها بالضرورة ستكون تلك القنوات الإخوانية، والمواقع الاسفيرية، التي أصحابها هم اعداء ثورة ديسمبر المباركة)واشترط حميدتي، ان يتم بثها كاملة، ليعرف الشعب من يقف معه.

(2) ، وليتك تفعل ذلك اليوم قبل الغد، فنحن في زمن الشفافية، ولو كان بالمراد، كنا نطالب أن تبث اجتماعات مجلس السيادة على الهواء مباشرة، ماعدا الجلسات التي تتعلق بالأمن القومي، كما اننا أيضاً نطالب، بأن تبث لنا سيديهات، عن مراحل حياتك التعليمية، ودخولك الكلية الحربية، وتخرجك فيها، ومانوع الأوسمة والنياشين التي تزين بها بدلتك العسكرية، وكيف تحصلت عليها؟ أكيد عندك فيديوهات لتلك المناسبات السعيدة!!، فعليك أن تفي بعهدك وتنشر وتبث كل ما هددت بنشره وبثه، ومعه ماطالبناك به، والرهيفة تنقد!!

(3) فانت تعلم أن هذا الكاكي الذي تتبختر وتفاخر وتباهي به، انما هو كاكي، لم يأتيك عبر التراتبية العسكرية، والترقي وفق شروط المؤسسة العسكرية، وانما هو كاكي مصنوع، وصانعه هو المخلوع البشير، الذي خيره عليك يظهر في الرتب التي جاد بها عليك، ولم تستحقه بالتدرج كما هو متعارف عليه في المؤسسات العسكرية والأمنية عموماً، فمرحباً بفيديوهاتك يا حميدتي ويكليكس!!سؤال داخل النص، هل يوجد في الوثيقة الدستورية، منصب، نائب رئيس المجلس السيادي؟..

صحيفة لجريدة