



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021م

صحيفة السوداني:

مناوي: لم أطلب من المجلس بتاتاً توجيه أي دعوة للبعثات الدبلوماسية.

(2410) حالات بالملاريا وصحة الخرطوم تُحذِّر من ارتفاع مُعدّل الإصابات.

صرف مرتب سبتمبر مُعدّلاً لعمال التعليم بالخرطوم.

البرهان: حريصون على التحوُّل الديمقراطي والحفاظ عليه حتى تسليم السُّلطة لحكومة مدنية منتخبة.

جهاز المخابرات: لا صحة لتسليم عناصر الخلية الإرهابية لأيّ جهة.

مركزي الحرية والتغيير: لا علاقة للتحالف بدعوة قاعة الصداقة.

عقار: السودان يعيش أزمة سياسية ولابد للتوافق لأجل إنجاز مهام الانتقال.

صحيفة الوطن:

البرهان : ملتزمون بحماية الإنتقال والوصول للديمقراطية.

خالد عمر : نتقدم في كل الجبهات والشعب يحرس ثورته.

أمريكا تطالب الشركاء بوقف التصعيد والالتزام بالجدول الزمني للإنتخابات.

خطاب قاعة الصداقة.. مابين تأكيد السيادي ونفي مناوي.

صحيفة النيل الدولية:

قوى التغيير: ميثاق وحدة المنشقين محاولة لخلق أزمة دستورية.

الأمم المتحدة تؤكد الالتزام الدولي المساند للسودان.

توقف حركة الشاحنات بين مصر والسودان بسبب إغلاق متظاهرين “شريان الشمال”.

رئيس البنك الدولي: السودان يشهد تحولا مع وضع عنيف.

عقار: يجب توافق المكونين المدني والعسكري .

النيلين