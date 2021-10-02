أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021م
صحيفة السوداني:
مناوي: لم أطلب من المجلس بتاتاً توجيه أي دعوة للبعثات الدبلوماسية.
(2410) حالات بالملاريا وصحة الخرطوم تُحذِّر من ارتفاع مُعدّل الإصابات.
صرف مرتب سبتمبر مُعدّلاً لعمال التعليم بالخرطوم.
البرهان: حريصون على التحوُّل الديمقراطي والحفاظ عليه حتى تسليم السُّلطة لحكومة مدنية منتخبة.
جهاز المخابرات: لا صحة لتسليم عناصر الخلية الإرهابية لأيّ جهة.
مركزي الحرية والتغيير: لا علاقة للتحالف بدعوة قاعة الصداقة.
عقار: السودان يعيش أزمة سياسية ولابد للتوافق لأجل إنجاز مهام الانتقال.
صحيفة الوطن:
البرهان : ملتزمون بحماية الإنتقال والوصول للديمقراطية.
خالد عمر : نتقدم في كل الجبهات والشعب يحرس ثورته.
أمريكا تطالب الشركاء بوقف التصعيد والالتزام بالجدول الزمني للإنتخابات.
خطاب قاعة الصداقة.. مابين تأكيد السيادي ونفي مناوي.
صحيفة النيل الدولية:
قوى التغيير: ميثاق وحدة المنشقين محاولة لخلق أزمة دستورية.
الأمم المتحدة تؤكد الالتزام الدولي المساند للسودان.
توقف حركة الشاحنات بين مصر والسودان بسبب إغلاق متظاهرين “شريان الشمال”.
رئيس البنك الدولي: السودان يشهد تحولا مع وضع عنيف.
عقار: يجب توافق المكونين المدني والعسكري .
النيلين