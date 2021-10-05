



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021م

صحيفة الوطن:

– تفاصيل مطاردة بقايا الخلية الإرهابية بالخرطوم

– تبادل الذخيرة الحية وإستشهاد وجرح نظاميين والقبض على إرهابيين

– مجلس البجا :لم نمنع وصول الأدوية المنقذة للحياة

– وفاة وإصابة ١٤ شخصاً في حادث مروري بجنوب دارفور

صحيفة السودانيٰ:

– رئيس مجلس السيادة يصل منطقة الاشتباكات في جبرة بين القوات الامنية

– استشهاد فرد يتبع للقوات المسلحة في اقتحام شقة بجبرة جنوب الخرطوم

– اعتقال أربعة عناصر إرهابية بجبرة وإصابة ضابط برتبة رائد وفرد أمن

– شركة إيطالية تبدي رغبتها في الاستثمار في مجال الجلود وتدوير النفايات

– حكومة غرب دارفور تناقش مشكلات مشروع هبيلا الزراعي

– انسحاب مفاجئ لقوات (يونسيفا) من منطقة قوق مشار

صحيفة النيل الدولية: .

– مقتل 4 إرهابيين وتوقيف 4 آخرين واستشهاد ضابط صف في اشتباكات جبرة

– حمدوك يطالب جيران السودان بـ”تعاون أمثل” لتأمين المياه

– مجلس نظارات البجا: قررنا إعلان العصيان المدني وتلويح بإغلاق ميناء بشائر

– ياسر عرمان: قضايا سياسية وأمنية تحول دون تسليم القوات المسلحة السلطة للمكون المدني

– الهادي ادريس: ملتزمون بتسليم المطلوبين لـ”الجنائية”

– حظر بيع وشراء الهواتف الذكية دون إثبات الشخصية للحد من السرقة.

الخرطوم: (كوش نيوز)