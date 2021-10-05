أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021م
صحيفة الوطن:
– تفاصيل مطاردة بقايا الخلية الإرهابية بالخرطوم
– تبادل الذخيرة الحية وإستشهاد وجرح نظاميين والقبض على إرهابيين
– مجلس البجا :لم نمنع وصول الأدوية المنقذة للحياة
– وفاة وإصابة ١٤ شخصاً في حادث مروري بجنوب دارفور
صحيفة السودانيٰ:
– رئيس مجلس السيادة يصل منطقة الاشتباكات في جبرة بين القوات الامنية
– استشهاد فرد يتبع للقوات المسلحة في اقتحام شقة بجبرة جنوب الخرطوم
– اعتقال أربعة عناصر إرهابية بجبرة وإصابة ضابط برتبة رائد وفرد أمن
– شركة إيطالية تبدي رغبتها في الاستثمار في مجال الجلود وتدوير النفايات
– حكومة غرب دارفور تناقش مشكلات مشروع هبيلا الزراعي
– انسحاب مفاجئ لقوات (يونسيفا) من منطقة قوق مشار
صحيفة النيل الدولية: .
– مقتل 4 إرهابيين وتوقيف 4 آخرين واستشهاد ضابط صف في اشتباكات جبرة
– حمدوك يطالب جيران السودان بـ”تعاون أمثل” لتأمين المياه
– مجلس نظارات البجا: قررنا إعلان العصيان المدني وتلويح بإغلاق ميناء بشائر
– ياسر عرمان: قضايا سياسية وأمنية تحول دون تسليم القوات المسلحة السلطة للمكون المدني
– الهادي ادريس: ملتزمون بتسليم المطلوبين لـ”الجنائية”
– حظر بيع وشراء الهواتف الذكية دون إثبات الشخصية للحد من السرقة.
الخرطوم: (كوش نيوز)