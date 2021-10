محمد صلاح يرسل “هدية” إلى موسيماني… والأخير يغرد

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، رسالة إلى محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري، على الهدية التي منحها إياه.

ونشر موسيماني، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، مقطع فيديو لجماهير نادي ليفربول الإنجليزي في ملعب “الأنفيلد”، وهم يهتفون باسم صلاح ويتغنون به. وقال: “أشكرك صلاح للقميص رقم 10 والذي أرسلته لي. تمثل قدوة وأملا للأطفال حول العالم، وقد أثبت أن كل شيء ممكن وقابل للتنفيذ”.

Mo Salah, thank you for the #10 Jersey you sent to me. I am really humbled. You are an idol and hope for children Globally and have proven that it is possible and doable. 🇪🇬🙏🤲🏿 https://t.co/k3Tm2zxh2V

— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) October 5, 2021

ويتواجد محمد صلاح حاليًا في مصر ليكون مع المنتخب المصري استعدادًا لمباراتي ليبيا في إطار الجولة الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد المنتخب المصري خلف المنتخب الليبي متصدر المجموعة برصيد ست نقاط، في المقابل أربع نقاط لمنتخب “الفراعنة”، ونقطة لمصلحة الجابون، ويأتي المنتخب الأنجولي دون نقاط.

سبوتنيك