اسحق أحمد فضل الله يكتب: موقعة طلاق الهجعة…

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والبعث يلمع ود الفكي ليجعله بديلاً للبرهان عند تقاعده في نوفمبر.

وود الفكي لا ينتبه إلى أنه يستحم بدش من البنزين وأن البرهان يقف قريباً وفي يده عود كبريت.

واندفاع البعث لابتلاع الحكومة الوزارات والمجلس السيادي والجيش له أسباب.

أولها هو شعور البعث أنه لا بقاء له إلا بالقوة (والسلطة الباطشة).

وثانيها هو أن البعث يقاد من الخارج.

الخارج الذي لا يهمه أن يتحول من يعملون له إلى لحم مفروم…

والحزب الذي يضع قحت في جيبه يفاجأ برد البرهان

الرد العنيف الذي شاهده الناس الأسبوع الماضي.

وأبسط ما أطلقه البرهان في رده على الوساطة التي تلقاه للتهدئة هو قوله

: – نعم…. نجلس للحديث…. لكن بعد أن يقدم ود الفكي استقالته من جميع المناصب..

…….. (٢)

وحزب معروف الحوار بين قادته كان يقول

: – إن فشل البعث في ترشيح ود الفكي من يرشح؟.

والحديث يقول: – فلان.

ثم يقول: – لا… فلان هذا متقدم في السن وقدراته الذهنية سيئة.

(والكلمة التي استخدموها لا نكتبها).

قالوا فلان ويستبعدونه لأنه مثل صاحبه قالوا فلانة ثم تستبعد لأن دينها آخر ثم ثم..

ثم لا أحد.

والبعث يجد أن عود كبريت البرهان يعمل في الحزب كله.

………

(٣)

والشهور الماضية الاندفاع فيها… اندفاع كل الجهات…. كان يستخدم كل شيء.

وكل جهة تلطم أنفها بالجدار وتبحث عن أسلوب آخر.

والجهات القحتية تجد أن..

العنف لا ينجح في شيء.

والشتائم لا تنجح.

والمخادعات لا تنجح.

وعندك أنت/ القارئ/ ألف نموذج.

وبعض ما عند الناس من حصاد الشتائم الأسبوع الماضي هو البرهان وإبراهيم الشيخ.

فإبراهيم يقول:- عندنا من (فيديوهات) فض الاعتصام ما يكفي للإدانة.

والبرهان يقول:- ونحن عندنا…

وحميدتي يقول:- ونحن عندنا…

……. والحدة تصل إلى صناعة الانشقاق.

وما يجعل الانشقاق شيئاً لا يحتمل تغطية العورة هو أنه.. قحت تشهد ضد قحت…

وقحت الثانية التي تنشق عن قحت الأولى تستخدم أسلوباً شديد الذكاء.

*… قحت المنشقة تقيم مؤتمر القاعة.

وأبرز ما في مؤتمر القاعة هو أنه يضم السودان كله.

وأبرز ما في المؤتمر هو أنه يسرد قضايا السودان كلها ليجعلها شاهداً على أن قحت ما بين قيامها وحتى السبت ما فعلته هو الخراب..

بعدها الشاهد الأعظم ضد قحت حمدوك كان هو ما يقدمه قادة قحت حمدوك ضدهم وبلسانهم.

فأمس المواقع كانت تزدحم بوجدي وهو يقدم اعترافاً… واعتذاراً لأهل الشرق ويقول( أهلي…..).

وآخر… وآخر كلهم يخاطب أهل ثورة تِرك (برقة شديدة) ويقول (أهلي….).

قبلهم كان حمدوك.

والناس تسمع خطاب حمدوك لأهل الشرق والناس تقول:

– كأنه والله زين العابدين بن علي وهو يقول للشعب في الوقت الضائع…. خلاص فهمتكم فهمتكم.

والمواقع أمس تطلق تسجيلاً لود الفكي وهو يقول:

:- الإسلاميون كانوا في طليعة الثورة…. والشهيد أحمد خير إسلامي من أبرز الإسلاميين نحن لا نعزل إلا الفاسدين من المؤتمر الوطني…. نحن لا نعزل المؤتمر الوطني.

والناس قالت:

: – عزل قحت بعدها للمؤتمر الوطني يعني أن ود الفكي وقحت يعتبرون (كل) المؤتمر الوطني فاسد.

قالوا: – وقحت التي تشهد عليها قحت بالفساد أو فساد بعضها هل يعني هذا أنها سوف تحظر مثلما حظر الوطني.

…….

والجدال بعد مؤتمر القاعة يصبح وسيلةً لا يلتفت إليها أحد فالمؤتمر…. مؤتمر القاعة يقول إن المرحلة الآن تتخطى لغة الجدال/ التي تخطتها قحت منذ مجيئها/ إلى لغة القوة..

لكن جهة أخرى هي الآن من يحدد لغة الخطاب في المرحلة القادمة.

*… الجهة الآن هي الترويكا أمريكا النرويج بريطانيا والتي بمرور عام على اتفاق جوبا تعلن الخرطوم بأنه

: – الوقت يمضي وأنه..

لا بد الآن من الترتيب للانتخابات.

و…. الترويكا تقول إن ما يهم العالم هو الاستقرار. وإن الجيش في السودان يثبت أنه هو الاستقرار.

……..

والسؤال عن الاستقرار وقحت يقود إلى ما يجري عصر أمس في جبرة.

ويقود إلى حقيقة أن حل هيئة العمليات شيء نتيجته هي قتلى في كل يوم.

قتلى لأن هيئة العمليات التي طردت كانت تملك من الخبرة الممتازة الممتازة جداً ما يجعلها تحسم معركة مثل معركة جبرة في ساعة.

ودون قتلى أو أقل بكثير مما سقط.

وهيئة العمليات صفحة واحدة من كتاب الخراب

حسبنا الله…

هل بدأ الناس عهداً جديداً السبت الماضي…؟؟؟

صحيفة الانتباهة