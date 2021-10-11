أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 11 أكتوبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 11 أكتوبر 2021م
صحيفة الوطن:
– محمد وداعة:شرعنا في ترشيح بديل لمحمد الفكي
– الكشف عن تجسس وتخابر إثيوبي وأرتري بالخرطوم
– تفاصيل جديدة في ملف تعيينات وزارة الخارجية
– المؤتمر الشعبي :المحكمة العليا انتصرت للقانون وللثورة
صحيفة أخبار اليوم :
– اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب …بعيدا عن رقص النرويحية… كان هنا مشفى الاورام الدولي… مع بروف حسين شفاء من سرطان جديد
صحيفة السودانيٰ:
– تفاهمات بين المكون العسكري ورئيس الـوزراء لتجاوز الأزمة الراهنة
– الخارجية توضح أسباب تحويل مسجد مؤقت بالوزارة إلى استقبال للمواطنين
– تِرِك لـ(السوداني): إقليم الشرق مثل كاودا
– مؤتمر صحفي لأحزاب منصة التأسيس
– تهديد ضابطة شرطة بالقتل ونهب هاتفها النقال من قبل أفراد عصابة (9 طويلة) بالخرطوم
– العسكر يوجهون اتهامات للمكون المدني ويأتون بمثلها.. (7) محطات تكشف تناقضهم
صحيفة النيل الدولية:
– تِرك: أنا لست خفيرا لدى البرهان
– سلفا كير: على مصر وجنوب السودان العمل على تأييد “البرهان” لمنع الحرب مع المعارضة
– وزارة الصحة تنزع جهازين من مستشفى للأورام و(السيادي) يعد بإرجاعها
– مليشيا اثيوبية تختطف صيادين سودانيين وتطالب بفدية نظير اطلاقهما
– بريطانيا تؤكد دعم جهود الإنتقال بالسودان
– زيادة كبيرة في الواردات بمعبر اشكيت على الحدود مع مصر
الخرطوم: (كوش نيوز)