



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق 11 أكتوبر 2021م

صحيفة الوطن:

– محمد وداعة:شرعنا في ترشيح بديل لمحمد الفكي

– الكشف عن تجسس وتخابر إثيوبي وأرتري بالخرطوم

– تفاصيل جديدة في ملف تعيينات وزارة الخارجية

– المؤتمر الشعبي :المحكمة العليا انتصرت للقانون وللثورة

صحيفة أخبار اليوم :

– اجراس فجاج الارض : عاصم البلال الطيب …بعيدا عن رقص النرويحية… كان هنا مشفى الاورام الدولي… مع بروف حسين شفاء من سرطان جديد

صحيفة السودانيٰ:

– تفاهمات بين المكون العسكري ورئيس الـوزراء لتجاوز الأزمة الراهنة

– الخارجية توضح أسباب تحويل مسجد مؤقت بالوزارة إلى استقبال للمواطنين

– تِرِك لـ(السوداني): إقليم الشرق مثل كاودا

– مؤتمر صحفي لأحزاب منصة التأسيس

– تهديد ضابطة شرطة بالقتل ونهب هاتفها النقال من قبل أفراد عصابة (9 طويلة) بالخرطوم

– العسكر يوجهون اتهامات للمكون المدني ويأتون بمثلها.. (7) محطات تكشف تناقضهم

صحيفة النيل الدولية:

– تِرك: أنا لست خفيرا لدى البرهان

– سلفا كير: على مصر وجنوب السودان العمل على تأييد “البرهان” لمنع الحرب مع المعارضة

– وزارة الصحة تنزع جهازين من مستشفى للأورام و(السيادي) يعد بإرجاعها

– مليشيا اثيوبية تختطف صيادين سودانيين وتطالب بفدية نظير اطلاقهما

– بريطانيا تؤكد دعم جهود الإنتقال بالسودان

– زيادة كبيرة في الواردات بمعبر اشكيت على الحدود مع مصر

الخرطوم: (كوش نيوز)