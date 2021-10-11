أشرف خليل يكتب: شعر البجا ورقبة الترويكا !!.

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*المقترح الذي طرحه حزب الأمة جيد:

(تجميد مسار الشرق والعمل على قيام مؤتمر جامع يشمل كافة أطراف القضية)..

علي ترك أن يتعاون قليلاً…

أعرف أنه يسمعني الآن..

اقبلها من نوبي قاتل جده مع جدك قبل زمان الدريبات و(أقواس القزح)..

اقبلها ولك أجران:

دعك من كل الوساطات والناشطين والماشطين والمشاطات..

(يا محمد الامين ترك اقبل بحل حزب الامة)..

وساعة فساعة..

وما لا يدرك كله لا يترك كله..

فعلت في ملف الشرق ما يبقى في ذاكرة التاريخ وحكايات الأجيال بطولة مستحقة وبسالة لا تجاري..

ولكن اكتر من كدة صعب علينا…

وعليكم وعلى منجزاتكم…

صعب حتى على الترويكا التي يكتب بياناتها الناشطون..

ما (تتقل العيار) فقد بدأنا في التململ..

ولاننا نعرفكم…

أصلا وفصلاً فإننا نعرف ان ضميركم الحي زعلان علي حالتنا ومجبور علي استعمال (الكي)..

فلا تمض به اكثر فتحرقنا وتحرق ثيابك…

والرجز فاهجر..

انت ابن أرض عرفت على مدار الأزمنة والمنعطفات بشموخها ضد كل غاز وبكونها رمزا للعزة الوطنية والكبرياء المقيم..

تنظر هنالك فلا تستطيع الاحتيال على تلك الصور والمشاهد المبهرة لدقنة وهو يقود حفنة من الناس والاسلحة والاسمال البالية الي تدبيج الانتصارات والفتوحات والاسطرة…

ولو استمع التعايشي لنصائح دقنة لما احتجنا اليوم لـ(مسار الشرق) ولا (كولونيا الشبراويشي)!!.

ولم يأن لنا ان نراجع بعد كيف اعيا الشرق جحافل الفراعنة والرومان والعرب والطليان والشراكسة في محاولاتهم لان يقول وجدان الشرق ما ينافي الذي يراه !!..

هم أول من كسر اسطورة مربع الجيش الانجليزي الشهير… مهما كنت منحازاً ومغتاظاً من ترك أو خالد شاويش فإن أهل الشرق محفورون في الذاكرة الوطنية على تلك الصورة من الاعتداد والصمود والتحدي..

تلك القبائل لا تستطيع ارغامها على ما لا تريده وراجع ذلك في دفاتر المجابهات ..

دوماً لا تنجح معهم الاختصامات المباشرة:

(“سعاد الفاتح” تجيب “حديث الذبابة” نجيب)..

بارعون في الموت كالاشجار..

التماهي مع كل جديد ليس من صفاتهم..

مستعدون لفقدان كل شئ إلا إيمانهم بذواتهم..

حاصرتهم المدينة دون ان تستطيع خلع (خُلالهم) و(جبنتهم) والخيمة و(السلات) و(البداويت) و(الكركار)..

النصيحة الكبيرة ما تناطحوهم..

خشوا عليهم بابراهيم الأمين…

الزول الاسمو (جعفر) دا خلوهو لي عمار محمد آدم…

ترديد اسم الترويكا سيكدرهم ويثير حفيظتهم ليجد بالتذكار جرح..

تناكفوهم بيمرقوا ليكم ركوب الرأس الصحي صحي..

وخلي بالك..

ديل ما ناس (ضربونا والبنوت نيام)..

بين تضاعيف احتجاجاتهم لا تجد “توب واحد” !!…

(رجال صر)…

(ست شاي ساي حايمة بي هناك ماف)!!…

فـ(ما في داعي تقولوا مافي)..

وشهر عشرة حبابو عشرة..

والمجد للـ(تيوبليس)..

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صحيفة الانتباهة