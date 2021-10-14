ياسر عرمان يكتب: حلّ الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركةبقوى الثورة أم بالفلول؟





– ياسر عرمان

١٣ أكتوبر ٢٠٢١

على الرغم من أن مصدر النداء لتوسيع وحلّ الحكومة معلوم، وإذا تجاوزنا ذلك فإن السؤال الرئيسي لضبط هذا المفهوم يظلّ هو ما المقصود بـ “التوسيع” وما هي القوى المُراد ضمّها، هل هي كفاءات وتكنوقراط مقابل سياسيين وحزبيين؟ أم قوى ثورة مقابل الفلول؟ هل هو لتنفيذ أجندة ثورة ديسمبر أم لتنفيذ أجندة الفلول؟ ضمّ قوى الثورة وتنفيذ أجندتها مطلوب، وأما ضمّ الفلول فهو مرفوض، وسيواجهه الشعب. وما حكّ جلدك مثل الجماهير .. وأصحى يا ترس!

إن هذه البلاد لكم تحتاجُ لقواتٍ مسلحةٍ واحدة، مهنيةٍ بعقيدةٍ عسكريةٍ جديدةٍ، في وحدة لا انفصام لعُراها بين الشعب والجيش.

صحيفة اليوم التالي