



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 14 إكتوبر 2021م

صحيفة الانتباهة:

إعلان البرهان للمثول أمام المحكمة بقضية انقلاب

رجاء نيكولا: دفعت بمذكرات لحلّ لجنة الاستئنافات وتشكيل أخرى

وساطة بين أطراف ”التغيير” تصطدم برفض اللقاء المباشر

توجيه حكومي بالاستيراد عبر موانئ العين والإسكندرية وبنغازي ومصوع

لجنة التفكيك: لم يتبيّن مصدر قائمة حظر سفر المسؤولين إلى الآن

صحيفة اليوم التالي:

مسؤول إسرائيلي: التعاون مع السودان قريبًا

استدعاء وكلاء نيابات ولجنة لمراجعة أوضاع الموقوفين

وزير التجارة: المستوردون شرعوا في استخدام موانئ بديلة

البرهان: حريصون على التوافق الوطني

النائب العام يكون لجنة لمراجعة المعتقلين في الحراسات

صحيفة الصيحة:

البرهان: حريصون على مشاركة كلّ القوى الوطنية عدا الحزب المحلول

صائد البمبان: أؤيّد إسقاط الحكومة وإعادة الثورة المختطفة

الشيوعي: الهيكلة أو التوسعة لن تحلّ الأزمة داخل الحرية والتغيير

ترك: لا أنسّق مع العسكريين وأطالب حمدوك بالتدّخل لحلّ أزمة الشرق

“10” آلاف طن قمح تصل الخرطوم

صحيفة الحراك السياسي:

“التغيير” ترهن حلّ الحكومة بملف ”فضّ الاعتصام”

الحاضنة تعتبر حظر مسؤولين من السفر انقلابًا و”الخارجية” تتبرأ من زيارة إسرائيل

وجدي صالح يردّ بقوةٍ على قرار حظره من السفر

الشيوعي يطالب بإعادة النظر في اتّفاق جوبا

مسؤول إسرائيلي: الثقافة والتعليم في السودان أهمّ لنا من المشاريع الاقتصادية.

صحيفة الوطن:

الأمين العام لحزب الأمة يطالب بحل السيادي والوزراء وإقالة الولاة.

وجدي صالح :(قاعدين في البلد دي ياتمرق بر الأمان أو تمرق روحنا).

ماليزيا تستدعي السفير السوداني للمرة الثانية بسبب مصادرة أصول (بتروناس).

وزير العدل يلتقي وزير اسرائيلي

الخارجية تحتج بشأن التغول على مهامها.

صحيفة السوداني:

د. الواثق البرير يدعو لحل مجلسي السيادة والوزراء.

توسيع قاعدة المشاركة يشعل سجالاً بين عرمان ومناوي.

تمهيدًا لإطلاق سراحهم.. وكلاء نيابات يلتقون بمعتقلين من النظام السابق.

الخارجية تُعلن عدم مسؤوليتها عن أيِّ زيارات أو مُباحثات خارجية لمسؤولين خارج السياسة الرسمية للدولة.

جهاز المخابرات: الجهاز ليس له علاقة بإجراءات حظر مسؤولين من السفر ومُلتزمٌ بمهامه الدستورية.

وزير العدل يلتقي بنائب وزير الخارجية الإسرائيلي في أبوظبي.

قطاع النقل يتكبّد خسائر تصل قرابة الـ2 مليون دولار يومياً بسبب إغلاق الشرق.

الرئيس السيسي يكرم نصر الدين مفرح لجهوده في نشر الخطاب الوسطي.

ترك: الإغلاق هدفه وقف إيرادات الحكومة.

الإمارات تحتج على توقف بواخرها المحملة بالدواء بميناء بورتسودان.

الأمم المتحدة تنفي دعوتها لحل الحكومة الانتقالية.

السودان يؤكد على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

البنك الدولي يبحث كيفية توزيع الإيرادات وتوزيعها بالسودان.

(200) بلاغ في مُواجهة أصحاب مخابز زادوا أسعار الخبز المدعوم.

البرهان يتكفّل بعلاج نجلة الداعية هاشم الحكيم .

النيل الدولية:

البرهان يؤكد الحرص على التوافق الوطني.

الخارجية الماليزية تستدعي دبلوماسي سوداني للاحتجاج على مصادرة (بتروناس).

الصحة: تنامي الإصابة بكورونا في الأيام الماضية في جميع الولايات.

جهاز المخابرات ينفي حظر مسؤولين عن السفر.

لجنة المعلمين تتبرأ من تصريحات لمنسوبيها انتقدوا نثرية “حميدتي”.

البنك المركزي يكشف عن استلام تحويلات عبر الآيبان.

النيلين