



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021م

صحيفة الوطن:

حمدوك :الأزمة الحالية الأخطر وتهدد إستقرار البلاد

مستشار البرهان :الحكومة حلت نفسها بنفسها

قوى التوافق تعلن عن مواكب مليونية لإكمال مطلوبات الثورة اليوم

الحسن الميرغني يبحث مع الناظر ترك حل مشكلة الشرق

صحيفة السودانيٰ:

إغلاق الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري

اللجنة القيادية المُفوّضة لقوى التغيير: الأزمة الحالية تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة

حمدوك يدعو مُكوِّنات الشرق لمائدة مُستديرة لحل الخلافات

حمدوك: نحترم ونحمي حق التظاهر والتعبير ولن نتهاون أو نستسلم لمحاولات إجهاض الانتقال عبر الانقلاب

حمدوك يطرح خارطة طريق للخروج من الأزمة ويدعو لوقف التصعيد والعودة لمؤسسات الانتقال

حمدوك :مؤتمر دولي لتقديم الدعم المالي لإقامة مشاريع تنموية بشرق السودان

حزب الأمة القومي: ندعم ما ورد في خطاب رئيس الوزراء

البرهان يذرف الدموع في لقاء مع قادة الجيش

حمدوك يرفض طلبا للبرهان وحميدتي بحل الحكومة الانتقالية

مطالبة بتنفيذ القرار القضائي بإعادة المفصولين للخدمة العامة

مصدرو الماشية : إغلاق الشرق ألحق خسائر فادحة بالقطاع

عمرو موسى لـ (السوداني): السودان لديه فرصة مهمة للخروج من الخندق

صحيفة النيل الدولية:

حمدوك يستنكر المحاولة الانقلابية الأخيرة ويكشف عن خريطة طريق لإنهاء الأزمة في السودان

قلق إسرائيلي من انسحاب السودان «الهاديء» من اتفاقات التطبيع

اتفاق على تدريب 4 آلاف من مقاتلي الجبهة الثورية لحفظ الأمن في دارفور

قرار بإيقاف معاشات لعدم توفيق الأوضاع

ضبط عصابة بنهر النيل سرقت خزنة بها 6 مليون جنيه

الخرطوم: (كوش نيوز)