



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021م

صحيفة أخبار اليوم :

– مظاهرات واسعة معارة لحكومة حمدوك واعتصام امام القصر

– الصحة تدق ناقوس الخطر وتعلن عن دخول موجه كورونا جديدة

صحيفة الوطن:

– مليونية التوافق الوطني تعتصم أمام القصر وتطالب بحل الحكومة

– الحزب الشيوعي :قحت (الثانية) تقوي موقفها أمام المجلس المركزي

– حزب الأمة القومي :لاداعي لإبراز العضلات بين مكونات الحرية والتغيير

– إسرائيل توقيع التطبيع مع السودان قريباً

صحيفة صوت غرب دارفور:

– التوقيع على إتفاقية تجارة الحدود بغرب دارفور

– سقوط قتلي وجرحي إثر تفلتات أمنية بمحلية جبل مون

– خطة متكاملة لتنظيم حركة الاسواق بمحلية الجنينة

– أمين عام الحكومة يستمع لتنوير مفصل عن مشروعات مفوضية شئون اللاجئين

– ترتيبات للمهرجان الثقافي الأول لتعزيز السلام الاجتماعي بغرب دارفور

– مركز النهضة بكلبس يكمل الإعداد لتنفيذ أكبر مهرجان إحياءً لذكري المولد النبوي الشريف

صحيفة السودانيٰ:

– متظاهرو 16 أكتوبر يشرعون في نصب مسرح تمهيداً للاعتصام أمام القصر الجمهوري

– مناوي: الاحتقان السياسي وباء يُسمم المناخ الوطني وعلينا إسعافه بأمصال التوافق

– (السوداني) تكشف تفاصيل خسائر اقتصادية صادمة عقب إغلاق الموانئ

– عضو بالتغيير : مايجري تمهيد لانقلاب مدعوم من جهات خارجية

– (السوداني) تكشف تفاصيل تقرير لجنة حمدوك لمراجعة تعيينات الخارجية

– والي الخرطوم: مجموعة مسلحة تمنع أفراد من الشرطة والاستخبارات من أداء عملهم في وضع الحواجز التأمينية

– اشتباكات بين مواطنين وحركة مسلحة بشرق النيل

– في ذمة الله الشاعر والمخرج الكبير “خطاب حسن أحمد”

– المريخ يهزم زاناكو الزامبي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية

صحيفة النيل الدولية:

– مظاهرات واسعة معارضة للحكومة في الخرطوم

– والي الخرطوم : جهات مسلحة ازالت الحواجز التأمينية حول المواقع السيادية

– الولايات المتحدة تدعم بدء التحضير لانتخابات في السودان

– الصحة تدعو المواطنين للتقيد بالاشتراطات الصحية وتلقي لقاحات الكورونا

– نظارات البجا شرق السودان: حمدوك لم يتطرق لأسباب الأزمة

– اردول يدعو للعودة لمنصة التأسيس

الخرطوم: (كوش نيوز)