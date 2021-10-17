أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021م
صحيفة أخبار اليوم :
– مظاهرات واسعة معارة لحكومة حمدوك واعتصام امام القصر
– الصحة تدق ناقوس الخطر وتعلن عن دخول موجه كورونا جديدة
صحيفة الوطن:
– مليونية التوافق الوطني تعتصم أمام القصر وتطالب بحل الحكومة
– الحزب الشيوعي :قحت (الثانية) تقوي موقفها أمام المجلس المركزي
– حزب الأمة القومي :لاداعي لإبراز العضلات بين مكونات الحرية والتغيير
– إسرائيل توقيع التطبيع مع السودان قريباً
صحيفة صوت غرب دارفور:
– التوقيع على إتفاقية تجارة الحدود بغرب دارفور
– سقوط قتلي وجرحي إثر تفلتات أمنية بمحلية جبل مون
– خطة متكاملة لتنظيم حركة الاسواق بمحلية الجنينة
– أمين عام الحكومة يستمع لتنوير مفصل عن مشروعات مفوضية شئون اللاجئين
– ترتيبات للمهرجان الثقافي الأول لتعزيز السلام الاجتماعي بغرب دارفور
– مركز النهضة بكلبس يكمل الإعداد لتنفيذ أكبر مهرجان إحياءً لذكري المولد النبوي الشريف
صحيفة السودانيٰ:
– متظاهرو 16 أكتوبر يشرعون في نصب مسرح تمهيداً للاعتصام أمام القصر الجمهوري
– مناوي: الاحتقان السياسي وباء يُسمم المناخ الوطني وعلينا إسعافه بأمصال التوافق
– (السوداني) تكشف تفاصيل خسائر اقتصادية صادمة عقب إغلاق الموانئ
– عضو بالتغيير : مايجري تمهيد لانقلاب مدعوم من جهات خارجية
– (السوداني) تكشف تفاصيل تقرير لجنة حمدوك لمراجعة تعيينات الخارجية
– والي الخرطوم: مجموعة مسلحة تمنع أفراد من الشرطة والاستخبارات من أداء عملهم في وضع الحواجز التأمينية
– اشتباكات بين مواطنين وحركة مسلحة بشرق النيل
– في ذمة الله الشاعر والمخرج الكبير “خطاب حسن أحمد”
– المريخ يهزم زاناكو الزامبي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية
صحيفة النيل الدولية:
– مظاهرات واسعة معارضة للحكومة في الخرطوم
– والي الخرطوم : جهات مسلحة ازالت الحواجز التأمينية حول المواقع السيادية
– الولايات المتحدة تدعم بدء التحضير لانتخابات في السودان
– الصحة تدعو المواطنين للتقيد بالاشتراطات الصحية وتلقي لقاحات الكورونا
– نظارات البجا شرق السودان: حمدوك لم يتطرق لأسباب الأزمة
– اردول يدعو للعودة لمنصة التأسيس
الخرطوم: (كوش نيوز)