صلاح التوم من الله يكتب: عن ١٧ نوفمبر بمناسبة ٢١ اكتوبر





الثورة ليست مظاهرات و هتافات وشعارات كلام بس اطنان من كلام دون نتائج على الارض.. جعجعة بلا طحين الثورة تغيير الى الافضل في حياة الناس كما حدث في الثورة الصينية و ثورة البلاشغة وفي الثورات الصناعية في اوروبا التي قامت بها عبقريات وعقول فذة وشعوب عاملة ومبدعة ومنتجة ولاننسى الثوره الصناعية في ماليزيا التي قامت بافكار القائد الملهم مهاتير وسواعد وعقول الشعب.. بالاضافة الى اقطار نمور اسيا. كلها بالعقول والسواعد وليست بالحلاقيم .. في السودان احدث الفريق ابراهيم عبود ثورة صناعية وزراعية ليس لها مثيل نوجزها باختصار شديد : خزان الروصيرص، خزان خشم القربة، مشروعات زراعية : المناقل، الدالي والمزموم، خشم القربة، هبيلا ، مصانع السكر، الجنيد ، خشم القربة، ملوط.. البان بابنوسة، تعليب فاكهة كريمة، صوامغ غلال :القضارف، بورتسودان.. طباعة الورق والتغليف.. كهرباء سنار، كهرباء بري الحرارية، مصنع كرتون كسلا، مصنع النسيج السوداني، شركة الخرطوم للغزل والنسيج، صناعات هندسية ومعدنية، صناعة الكبريت ، صناعات غذائية، معهد البحوث الصناعية، التلفزيون، المسرح، المدبغة الحكومية، صك العملة، مد خط السكة حديد الى نيالا و واو ومن محطة خشم القربة خط كسلا بامتداد المشروع الزراعي وخطة سكه حديد سنار الدمازين.. ولم ينشأ اي خط سكة حديد آخر منذ ذلك العهد.. وحول عبود القوة الساحبة لقطارات السودان من البخار الى الديزل وعرفنا قطار الاكسبريس ووصل عدد القطارات الى 72 وتم استيراد 22 بنطونا.. وشيد عبود طريق الخرطوم الحصاحيصا وانشأ الخطوط البحرية السودانية. و بنك السودان و البنوك المتخصصه ومعهد الخرطوم الفني ومعهد المعلمين العالي وجامعة القاهرة الفرع والتوسع في التعليم و مشاريع الاسكان والتوسع في الخدمات الصحية والعلاج بالمجان والتعليم بالمجان.. كانت نوفمبر عهد رخاء ورفاهية لم يعرف السودان الندرة.. سعر الجنيه السوداني ثلاثة دولارات وعشرةسنتات.. زجاجات اللبن توضع امام منزلك اسطوانات الغاز تطلبها بالتلفون بل ان العديد من المشروعات خطط لها عبود و لم تسعفه اكتوبر من تنفيذها فنفذت في عهد نميري ومنها طريق الخرطوم بورتسودان من الحصىاحيصا و كبري كوستي ومصنع الصداقة للغزل والنسيج و قاعة الصداقة وقصر الشباب والاطفال. هذة هي ١٧ نوفمبر وهذا هو عبود فماذا قدم لنا من مشروعات تنميه ورخاء الذين انقلبوا عليه في اكتوبر ؟

صلاح التوم من الله