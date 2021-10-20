تسابيح مبارك: (الشوارع لاتخون) قالوها قبلاً فأصبحوا جثثاً مجهولة الهوية في ثلاجات مقطوع عنها تيار الكهرباء





(الشوارع لاتخون)

قالوها قبلاً أولئك الذين وقعوا التغيير الصعب بدماءهم وصعدت أرواحهم لبارئها

حمّلوا الأمانة لمن لا يؤتمن فخانتهم الشوارع وخانهم الجميع وأصبحوا جثثاً مجهولة الهوية في ثلاجات مقطوع عنها تيار الكهرباء…وهناك تحللت أحلامهم قبل جثثهم

……الشوارع تخون وخيانتها قاسيةوالمزايدة إنكار والإعتراض عمالة والكراهية تعمقت والأحلام تحولت لكابوس متكرر وصوت العقل غاب والواقع حقيقةً مثير للإشمئزاز

برداً وسلاما …

#السودان

تسابيح مبارك