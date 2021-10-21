صاحب محلات بيع حلويات المولد : بسبب ضعف القوة الشرائية نخشى أن نخرج من المولد بدون حمص





ضمن احتفالات أعياد المولد النبوي الشريف، تنتشر محلات بيع حلويات المولد التي تعد إحدى أهم العادات التي تضمنها احتفالات المولد النبوي الشريف من كل عام.

وبخلاف للأعوام السابقة شهد سوق الحلويات ارتفاعاً كبيراً في الأسعار؛ بسبب ارتفاع تكاليف صناعة الحلوى.

وهذا ما كشف عنه صاحب محلات أبو أنور، في حواره مع (كوكتيل)، مؤكداً ضعف القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، كما كشف عن العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجه عملهم، ضمن سياق الحوار التالي.

بداية عرفنا على نفسك؟

أنور رحمة آدم رحمة الشهير بأنور السادات

متى بدأت العمل في بيع الحلويات؟

منذ الطفولة حين كان الوالد يعمل في هذا المجال

هل هي مهنة متوارثة بالنسبة لكم؟

يمكن قول ذلك، فأنا تعلمت من الوالد ومن قبل الوالد كان يعمل جدنا في نفس هذه المجال.

ما هو الجديد هذا العام في سوق حلوى المولد؟

الجديد هو الركود الذي أصاب سوقنا لدرجة أصبحنا فيها مهددين بالعجز عن سداد الديون.

ما هي أسباب الركود؟

أسباب الركود واضحة، وهي الغلاء وارتفاع أسعار الحلوى مقارنة بالعام السابق.

لماذا ارتفعت الأسعار؟

ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات انتاج الحلوى مثل السكر الذي وصل سعره (٣٧) ألف وارتفاع الترحيل.

وارتفاع إيجار المحلات من المحلية الذي وصل سعر أقل إيجار (٤٠) ألفاً

حدثنا عن أسعار الحلوى مقارنة بالعام السابق؟

الحلوي العضم ارتفع سعر الكيلو من (٦٠٠ــ٢٠٠٠) جنيه

بينما ارتفع سعر كيلو العلفية والجوزية والهريسة من ( ٨٠٠ ــ٣٠٠٠) جنيه

والملفوف ارتفعت من (١٠٠٠ ــ ٤٠٠٠) وهي أغلى انواع الحلوى في ميدان المولد

بينما تباع عروسة المولد حسب حجمها، حيث يبلغ سعر أقل عروسة (٢٠٠٠) بدلاً عن (٧٠٠) في العام الماضي.

والحصان ارتفع من (١٥٠ إلى ٥٠٠) جنيه

هل تحقق أرباحاً مجزية؟

أبداً، بل نخاف هذا العام بعد التكاليف العالية أن نطلع من المولد بدون حمص، كما يقول المثل.

إذن لماذا المجازفة في هذه التجارة؟

نعم لأن تجارة المولد بالنسبة لنا أصبحت عادة، لا يمكن التخلي عنها، مهما كلف الأمر، وهي مهنة أجدادنا، كما ذكرت لك، رغماً عن كل المخاطر لابد أن نكون متواجدين في الميادين، ومشاركة المواطنين فرحتهم بميلاد أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ما هي أقصى الأرباح في حالة نجاح المشروع؟

الأرباح حتى في حالة تحقيق أقصى النجاحات لا تكون بحجم الطموحات خاصة في ظل الغلاء.

هل ستكون هنالك أفكار لتطوير محلات بيع الحلوى؟

ليس بالقدر الكافي، فقط هنالك تطور في عملية البيع، حيث تعتمد بعض المحلات البيع عن طريق تطبيق (بنكك) لتوفر على الزبون توفير الكاش.

ودون ذلك لا يوجد جديد يذكر في سوق بيع حلويات المولد.

حوار : نزار عباس

صحيفة السوداني